Мерц оценил роль США в урегулировании конфликта на Украине
Мерц: решающую роль в урегулировании на Украине играют США, а не европейцы
Канцлер Германии Фридрих Мерц
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Решающую роль в урегулировании конфликта на Украине пока играют США, а не европейцы, они не должны переоценивать себя, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.
"Сейчас будет сложно, но переговоры начались. Они продолжатся уже в понедельник. И, конечно, европейцы будут играть в этом определенную роль, но мы также не должны переоценивать себя. Сплоченность Европы важна, но решающую роль в этой войне пока будут играть Соединенные Штаты Америки", - сказал он в интервью телеканалу ZDF.
По словам канцлера, только президент США Дональд Трамп обладает достаточной властью, чтобы повлиять на Россию с помощью военной силы или санкций.
Мерц, ранее выступавший за прекращение огня в качестве первоочередного шага в урегулировании конфликта, заявил, что полноценное мирное соглашение при посредничестве США лучше простой остановки конфликта.
"Ожидается, что в понедельник в Вашингтоне состоятся новые переговоры между президентом Трампом и… Зеленским. Затем как можно скорее трехсторонняя встреча... Трампа, Зеленского и Путина, чтобы затем быстро достичь соглашения. Если это удастся, это будет более ценно, чем перемирие", - отметил глава ФРГ.
По его словам, Трамп якобы заявил европейцам о готовности России вести переговоры вдоль так называемой "линии соприкосновения". Однако эти вопросы требуют детального обсуждения, и пока рано об этом говорить, признал Мерц.
Ранее агентство DPA сообщило со ссылкой на источники в правительстве, что правительство Германии хочет достичь согласованности позиций стран Европы по Украине в партнерстве с США и в субботу добилось принятия своего проекта заявления европейских лидеров по этому вопросу.
Ранее в субботу лидеры ряда европейских стран и институтов опубликовали совместное заявление после телефонного разговора с Трампом по итогам саммита на Аляске. Они приветствовали усилия Трампа, направленные на прекращение кровопролития на Украине и достижение справедливого мира, сообщили о готовности работать с Трампом и Зеленским над подготовкой трёхстороннего саммита Россия-США-Украина при поддержке Европы, а также выступили за предоставление Киеву "железобетонных гарантий безопасности". Они заявили, что ЕС продолжит усиливать санкционное давление на Россию.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались 2 часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.