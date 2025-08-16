Рейтинг@Mail.ru
Мерц оценил роль США в урегулировании конфликта на Украине - РИА Новости, 16.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:01 16.08.2025
https://ria.ru/20250816/merts-2035816343.html
Мерц оценил роль США в урегулировании конфликта на Украине
Мерц оценил роль США в урегулировании конфликта на Украине - РИА Новости, 16.08.2025
Мерц оценил роль США в урегулировании конфликта на Украине
Решающую роль в урегулировании конфликта на Украине пока играют США, а не европейцы, они не должны переоценивать себя, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T19:01:00+03:00
2025-08-16T19:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
сша
россия
украина
дональд трамп
фридрих мерц
владимир путин
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028511456_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_3f60214275dbbd1b0a8ca422a1fd0dc6.jpg
МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Решающую роль в урегулировании конфликта на Украине пока играют США, а не европейцы, они не должны переоценивать себя, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. "Сейчас будет сложно, но переговоры начались. Они продолжатся уже в понедельник. И, конечно, европейцы будут играть в этом определенную роль, но мы также не должны переоценивать себя. Сплоченность Европы важна, но решающую роль в этой войне пока будут играть Соединенные Штаты Америки", - сказал он в интервью телеканалу ZDF. По словам канцлера, только президент США Дональд Трамп обладает достаточной властью, чтобы повлиять на Россию с помощью военной силы или санкций. Мерц, ранее выступавший за прекращение огня в качестве первоочередного шага в урегулировании конфликта, заявил, что полноценное мирное соглашение при посредничестве США лучше простой остановки конфликта. "Ожидается, что в понедельник в Вашингтоне состоятся новые переговоры между президентом Трампом и… Зеленским. Затем как можно скорее трехсторонняя встреча... Трампа, Зеленского и Путина, чтобы затем быстро достичь соглашения. Если это удастся, это будет более ценно, чем перемирие", - отметил глава ФРГ. По его словам, Трамп якобы заявил европейцам о готовности России вести переговоры вдоль так называемой "линии соприкосновения". Однако эти вопросы требуют детального обсуждения, и пока рано об этом говорить, признал Мерц. Ранее агентство DPA сообщило со ссылкой на источники в правительстве, что правительство Германии хочет достичь согласованности позиций стран Европы по Украине в партнерстве с США и в субботу добилось принятия своего проекта заявления европейских лидеров по этому вопросу. Ранее в субботу лидеры ряда европейских стран и институтов опубликовали совместное заявление после телефонного разговора с Трампом по итогам саммита на Аляске. Они приветствовали усилия Трампа, направленные на прекращение кровопролития на Украине и достижение справедливого мира, сообщили о готовности работать с Трампом и Зеленским над подготовкой трёхстороннего саммита Россия-США-Украина при поддержке Европы, а также выступили за предоставление Киеву "железобетонных гарантий безопасности". Они заявили, что ЕС продолжит усиливать санкционное давление на Россию. Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались 2 часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
https://ria.ru/20250509/sotrudnichat-2015909810.html
https://ria.ru/20250323/germaniya-2006802428.html
https://ria.ru/20250816/ssha-2035806347.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028511456_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_6077709ae924f75e45768f247e833cdb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, украина, дональд трамп, фридрих мерц, владимир путин, евросоюз, встреча путина и трампа на аляске
Специальная военная операция на Украине, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Фридрих Мерц, Владимир Путин, Евросоюз, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Мерц оценил роль США в урегулировании конфликта на Украине

Мерц: решающую роль в урегулировании на Украине играют США, а не европейцы

© AP Photo / Mindaugas KulbisКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Решающую роль в урегулировании конфликта на Украине пока играют США, а не европейцы, они не должны переоценивать себя, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.
"Сейчас будет сложно, но переговоры начались. Они продолжатся уже в понедельник. И, конечно, европейцы будут играть в этом определенную роль, но мы также не должны переоценивать себя. Сплоченность Европы важна, но решающую роль в этой войне пока будут играть Соединенные Штаты Америки", - сказал он в интервью телеканалу ZDF.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Мерц и Трамп договорились сотрудничать для завершения конфликта на Украине
9 мая, 06:41
По словам канцлера, только президент США Дональд Трамп обладает достаточной властью, чтобы повлиять на Россию с помощью военной силы или санкций.
Мерц, ранее выступавший за прекращение огня в качестве первоочередного шага в урегулировании конфликта, заявил, что полноценное мирное соглашение при посредничестве США лучше простой остановки конфликта.
"Ожидается, что в понедельник в Вашингтоне состоятся новые переговоры между президентом Трампом и… Зеленским. Затем как можно скорее трехсторонняя встреча... Трампа, Зеленского и Путина, чтобы затем быстро достичь соглашения. Если это удастся, это будет более ценно, чем перемирие", - отметил глава ФРГ.
По его словам, Трамп якобы заявил европейцам о готовности России вести переговоры вдоль так называемой "линии соприкосновения". Однако эти вопросы требуют детального обсуждения, и пока рано об этом говорить, признал Мерц.
Глава ХДС Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
Мерц назло США готов поддерживать конфликт на Украине, заявили в АдГ
23 марта, 17:34
Ранее агентство DPA сообщило со ссылкой на источники в правительстве, что правительство Германии хочет достичь согласованности позиций стран Европы по Украине в партнерстве с США и в субботу добилось принятия своего проекта заявления европейских лидеров по этому вопросу.
Ранее в субботу лидеры ряда европейских стран и институтов опубликовали совместное заявление после телефонного разговора с Трампом по итогам саммита на Аляске. Они приветствовали усилия Трампа, направленные на прекращение кровопролития на Украине и достижение справедливого мира, сообщили о готовности работать с Трампом и Зеленским над подготовкой трёхстороннего саммита Россия-США-Украина при поддержке Европы, а также выступили за предоставление Киеву "железобетонных гарантий безопасности". Они заявили, что ЕС продолжит усиливать санкционное давление на Россию.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались 2 часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
Мерц заявил о готовности США участвовать в гарантиях безопасности Украины
Вчера, 17:32
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАРоссияУкраинаДональд ТрампФридрих МерцВладимир ПутинЕвросоюзВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала