Лидеры Франции, Британии и ФРГ проведут заседание "коалиции желающих" - РИА Новости, 16.08.2025
16:50 16.08.2025
Лидеры Франции, Британии и ФРГ проведут заседание "коалиции желающих"
Лидеры Франции, Британии и ФРГ проведут заседание "коалиции желающих"
в мире
россия
сша
франция
эммануэль макрон
кир стармер
фридрих мерц
встреча путина и трампа на аляске
ПАРИЖ, 16 авг – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон вместе с премьером Британии Киром Стармером и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем проведут в воскресенье по видеосвязи очередное заседание "коалиции желающих", передает в субботу агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец. Ранее скорую встречу коалиции после саммита РФ-США анонсировал сам Макрон, не уточняя при этом даты проведения. "Макрон, Стармер и Мерц соберут в воскресенье по видеосвязи страны "коалиции желающих", - говорится в материале. По данным агентства, встреча начнется в 16.00 мск. Ранее на Аляске на военной базе Эльмендорф-Ричардсон состоялась встреча президентов РФ и США Владиимира Путина и Дональда Трампа. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались 2 часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
россия
сша
франция
в мире, россия, сша, франция, эммануэль макрон, кир стармер, фридрих мерц, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Россия, США, Франция, Эммануэль Макрон, Кир Стармер, Фридрих Мерц, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Лидеры Франции, Британии и ФРГ проведут заседание "коалиции желающих"

AFP: Макрон, Стармер и Мерц проведут по видеосвязи заседание коалиции желающих

ПАРИЖ, 16 авг – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон вместе с премьером Британии Киром Стармером и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем проведут в воскресенье по видеосвязи очередное заседание "коалиции желающих", передает в субботу агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец.
Ранее скорую встречу коалиции после саммита РФ-США анонсировал сам Макрон, не уточняя при этом даты проведения.
"Макрон, Стармер и Мерц соберут в воскресенье по видеосвязи страны "коалиции желающих", - говорится в материале.
По данным агентства, встреча начнется в 16.00 мск.
Ранее на Аляске на военной базе Эльмендорф-Ричардсон состоялась встреча президентов РФ и США Владиимира Путина и Дональда Трампа. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались 2 часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Макрон сделал заявление после встречи Путина и Трампа на Аляске
В миреРоссияСШАФранцияЭммануэль МакронКир СтармерФридрих МерцВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
