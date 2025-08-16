https://ria.ru/20250816/makron-2035799816.html
Лидеры Франции, Британии и ФРГ проведут заседание "коалиции желающих"
ПАРИЖ, 16 авг – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон вместе с премьером Британии Киром Стармером и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем проведут в воскресенье по видеосвязи очередное заседание "коалиции желающих", передает в субботу агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец. Ранее скорую встречу коалиции после саммита РФ-США анонсировал сам Макрон, не уточняя при этом даты проведения. "Макрон, Стармер и Мерц соберут в воскресенье по видеосвязи страны "коалиции желающих", - говорится в материале. По данным агентства, встреча начнется в 16.00 мск. Ранее на Аляске на военной базе Эльмендорф-Ричардсон состоялась встреча президентов РФ и США Владиимира Путина и Дональда Трампа. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались 2 часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
