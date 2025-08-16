https://ria.ru/20250816/makron-2035776164.html
Макрон сделал заявление после встречи Путина и Трампа на Аляске
Макрон сделал заявление после встречи Путина и Трампа на Аляске - РИА Новости, 16.08.2025
Макрон сделал заявление после встречи Путина и Трампа на Аляске
16.08.2025 - Президент Франции Эммануэль Макрон после саммита РФ-США на Аляске заявил о скорой встрече представителей "коалиции желающих" по Украине.
ПАРИЖ, 16 авг – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон после саммита РФ-США на Аляске заявил о скорой встрече представителей "коалиции желающих" по Украине."Любой прочный мир должен будет сопровождаться нерушимыми гарантиями безопасности. Я приветствую в этой связи готовность США внести в них свой вклад. Мы будем работать над этим с ними и со всеми нашими партнерами по коалиции желающих, с которыми мы вновь скоро соберемся, чтобы достигнуть конкретного прогресса", - написал он на своей странице в соцсети X.Ранее на Аляске на военной базе Эльмендорф-Ричардсон состоялась встреча президентов РФ и США Владиимира Путина и Дональда Трампа. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
