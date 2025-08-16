https://ria.ru/20250816/liman-2035734753.html

Россия и США могли обсудить главное заранее, считает экс-вице-глава Аляски

Россия и США могли обсудить главное заранее, считает экс-вице-глава Аляски - РИА Новости, 16.08.2025

Россия и США могли обсудить главное заранее, считает экс-вице-глава Аляски

Делегации РФ и США могли обсудить некоторые ключевые темы до саммита на Аляске, что помогло им завершить переговоры быстрее, чем ожидалось

АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 16 авг - РИА Новости. Делегации РФ и США могли обсудить некоторые ключевые темы до саммита на Аляске, что помогло им завершить переговоры быстрее, чем ожидалось, поделился мнением с РИА Новости бывший вице-губернатор Аляски Лорен Лиман. "Это показатель того, что делегации могли обсудить многие темы заранее. Они не удивляли друг друга теми или иными вопросами", - сказал Лиман. Он предположил, что стороны уже обсуждали и могли прийти или не прийти к согласию по ряду проблем. "Как сказал президент (США Дональд - ред.) Трамп, есть ещё несколько важных моментов, которые мы пока не решили. Думаю, это справедливо. Это может быть просто или сложно. В большинстве случаев получается второе, поскольку мы люди и часто все усложняем", - отметил Лиман. Ранее на Аляске прошли переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>

