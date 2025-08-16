Рейтинг@Mail.ru
Лавров после встречи на Аляске обсудил с Сийярто украинский кризис - РИА Новости, 16.08.2025
22:51 16.08.2025 (обновлено: 22:57 16.08.2025)
Лавров после встречи на Аляске обсудил с Сийярто украинский кризис
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с главой венгерского МИД Петером Сийярто украинский кризис в контексте саммита РФ - США на Аляске, сообщили в российском МИД."Шестнадцатого августа по инициативе венгерской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. Стороны обсудили проблематику украинского кризиса в контексте итогов встречи лидеров России и США на Аляске 15 августа", - говорится в сообщении.Также стороны обсудили российско-венгерское сотрудничество, уточнили в МИД.Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов РФ и США. Встреча лидеров проходила на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Переговоры в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Лавров после встречи на Аляске обсудил с Сийярто украинский кризис

Лавров обсудил с Сийярто украинский кризис в контексте итогов саммита на Аляске

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с главой венгерского МИД Петером Сийярто украинский кризис в контексте саммита РФ - США на Аляске, сообщили в российском МИД.
"Шестнадцатого августа по инициативе венгерской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. Стороны обсудили проблематику украинского кризиса в контексте итогов встречи лидеров России и США на Аляске 15 августа", - говорится в сообщении.
Также стороны обсудили российско-венгерское сотрудничество, уточнили в МИД.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов РФ и США. Встреча лидеров проходила на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Переговоры в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Лавров и Фидан обсудили саммит Путина и Трампа на Аляске
Сергей ЛавровПетер СийяртоРоссияВенгрияСША
 
 
