Грэм* предположил, когда закончится конфликт на Украине

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) предположил, что украинский конфликт может завершиться "задолго до Рождества" в случае трехсторонней встречи между президентом России Владимиром Путиным, американским президентом Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Рождество в США отмечается 25 декабря. "Если состоится трехсторонняя встреча между президентом Трампом ... Зеленским и Путиным, то я с осторожным оптимизмом смотрю на то, что эта война закончится задолго до Рождества", - написал Грэм* на своей странице в соцсети X. По его мнению, если такой встречи не будет, то Трамп "может обеспечить серьезные последствия" для России и покупателей ее нефти и газа. Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов Путина Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.* внесен в РФ в список террористов и экстремистов
