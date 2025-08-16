https://ria.ru/20250816/kiev-2035795403.html

В Киеве объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве и восьми областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 16.08.2025

2025-08-16T16:18:00+03:00

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и восьми областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным ресурса, тревога в Черниговской области звучит около часа. В Киеве, а также в Киевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях прозвучала в 16.05 (совпадает с мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

