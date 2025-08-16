Рейтинг@Mail.ru
У берегов Камчатки зафиксировали землетрясение 16.08.2025
11:41 16.08.2025
У берегов Камчатки зафиксировали землетрясение
У берегов Камчатки зафиксировали землетрясение - РИА Новости, 16.08.2025
У берегов Камчатки зафиксировали землетрясение
Сейсмологи зарегистрировали подземные толчки магнитудой 5.0 в Тихом океане у берегов Камчатки, сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 16.08.2025
П.-КАМЧАТСКИЙ, 16 авг – РИА Новости. Сейсмологи зарегистрировали подземные толчки магнитудой 5.0 в Тихом океане у берегов Камчатки, сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН. "16 августа 2025 года в 08:20 по всемирному координированному времени (20:20 по камчатскому, 11.20 по московскому – ред.), магнитуда 5.0, координаты 50.3284 северной широты, 156.8725 восточной долготы", - уточнили ученые. Эпицентр землетрясения находился в 327 километрах к юго-западу от Петропавловска-Камчатского на глубине 56.7 километра. По предварительным данным, подземные толчки не ощущались в населенных пунктах Камчатского края. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Как отмечали сейсмологи, интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижалась (26 афтершоков — за 14 августа). Однако за минувшие сутки было зафиксировано 50 подземных толчков, один из которых, магнитудой 6,5 в эпицентре, в населенных пунктах полуострова ощущался до 5 баллов.
П.-КАМЧАТСКИЙ, 16 авг – РИА Новости. Сейсмологи зарегистрировали подземные толчки магнитудой 5.0 в Тихом океане у берегов Камчатки, сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.
"16 августа 2025 года в 08:20 по всемирному координированному времени (20:20 по камчатскому, 11.20 по московскому – ред.), магнитуда 5.0, координаты 50.3284 северной широты, 156.8725 восточной долготы", - уточнили ученые.
Эпицентр землетрясения находился в 327 километрах к юго-западу от Петропавловска-Камчатского на глубине 56.7 километра. По предварительным данным, подземные толчки не ощущались в населенных пунктах Камчатского края.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Как отмечали сейсмологи, интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижалась (26 афтершоков — за 14 августа). Однако за минувшие сутки было зафиксировано 50 подземных толчков, один из которых, магнитудой 6,5 в эпицентре, в населенных пунктах полуострова ощущался до 5 баллов.
На Камчатке не выявили превышения загрязняющих веществ из-за пеплопада
