https://ria.ru/20250816/kamchatka-2035763351.html

У берегов Камчатки зафиксировали землетрясение

У берегов Камчатки зафиксировали землетрясение - РИА Новости, 16.08.2025

У берегов Камчатки зафиксировали землетрясение

Сейсмологи зарегистрировали подземные толчки магнитудой 5.0 в Тихом океане у берегов Камчатки, сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 16.08.2025

2025-08-16T11:41:00+03:00

2025-08-16T11:41:00+03:00

2025-08-16T11:41:00+03:00

камчатка

тихий океан

петропавловск-камчатский

российская академия наук

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33bd9068eb8a9308d13175faf1d59f58.jpg

П.-КАМЧАТСКИЙ, 16 авг – РИА Новости. Сейсмологи зарегистрировали подземные толчки магнитудой 5.0 в Тихом океане у берегов Камчатки, сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН. "16 августа 2025 года в 08:20 по всемирному координированному времени (20:20 по камчатскому, 11.20 по московскому – ред.), магнитуда 5.0, координаты 50.3284 северной широты, 156.8725 восточной долготы", - уточнили ученые. Эпицентр землетрясения находился в 327 километрах к юго-западу от Петропавловска-Камчатского на глубине 56.7 километра. По предварительным данным, подземные толчки не ощущались в населенных пунктах Камчатского края. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Как отмечали сейсмологи, интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижалась (26 афтершоков — за 14 августа). Однако за минувшие сутки было зафиксировано 50 подземных толчков, один из которых, магнитудой 6,5 в эпицентре, в населенных пунктах полуострова ощущался до 5 баллов.

https://ria.ru/20250816/kamchatka-2035758126.html

камчатка

тихий океан

петропавловск-камчатский

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

камчатка, тихий океан, петропавловск-камчатский, российская академия наук