В Индии поприветствовали встречу Путина и Трампа на Аляске

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 авг - РИА Новости. Индия приветствует встречу на высшем уровне на Аляске между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, заявил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал.Ранее на Аляске состоялись переговоры президента Путина и Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф."Индия приветствует встречу на высшем уровне на Аляске между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Их лидерство в стремлении к миру заслуживает высокой оценки", - отметил высокопоставленный дипломат.Джайсвал добавил, что Индия высоко оценивает прогресс, достигнутый на саммите."Путь вперед может быть только через диалог и дипломатию. Мир хочет скорейшего прекращения конфликта на Украине", - добавил он в заявлении, опубликованном на официальном сайте МИД Индии.Путин после переговоров заявил, что ситуация вокруг Украины стала одним из центральных вопросов обсуждения на Аляске, а также отметил, что у него с Трампом наладился хороший деловой и доверительный контакт и двигаясь по этому пути можно дойти до завершения конфликта на Украине. Трамп в свою очередь сказал, что что по ряду пунктов договоренностей по Украине еще нет согласия с Россией, но у сторон есть "хорошие шансы" договориться.

