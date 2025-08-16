Рейтинг@Mail.ru
16:09 16.08.2025 (обновлено: 16:10 16.08.2025)
https://ria.ru/20250816/gosduma-2035794023.html
Путину и Трампу есть что обсудить помимо Украины, заявили в Госдуме
2025-08-16T16:09:00+03:00
2025-08-16T16:10:00+03:00
в мире
россия
украина
сша
владимир путин
дональд трамп
анатолий аксаков
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035713261_0:86:3226:1901_1920x0_80_0_0_c669f54f792d15e6e0e867b941264aea.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Лидерам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу есть что обсудить помимо Украины, разговор велся по широкому кругу проблем, рассказал РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "Если говорить об Украине, то, на мой взгляд, пресса преувеличивает, что разговор шел только об Украине. На мой взгляд, разговор шел по широкому кругу проблем, которые есть в мире", - сказал он. "Во-первых, геополитические проблемы и вопросы экономического сотрудничества тоже обсуждались. С моей точки зрения, Украина хоть и была одной из главных тем, но преувеличивать именно эту тему я бы не стал. Говорили обо всех проблемах, судя по комментариям, ну и зная нашего президента. В мире хватает ситуаций, которые необходимо обсуждать", - добавил Аксаков. По мнению депутата, судя по заявлениям и Трампа, и Путина, в целом настрой по итогам встречи оптимистичный. "Я думаю, он (Владимир Путин - ред.) убедительно все рассказал. Ну и Трамп неоднократно заявлял, что если бы он был президентом, то этого конфликта не было. Он не допустил бы. Ну и исходя из этого оба вели дискуссию", - подытожил Аксаков. Ранее на Аляске состоялись переговоры президента России Владимира Путина и Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
россия
украина
сша
в мире, россия, украина, сша, владимир путин, дональд трамп, анатолий аксаков, госдума рф, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Россия, Украина, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Анатолий Аксаков, Госдума РФ, Встреча Путина и Трампа на Аляске
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Лидерам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу есть что обсудить помимо Украины, разговор велся по широкому кругу проблем, рассказал РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Если говорить об Украине, то, на мой взгляд, пресса преувеличивает, что разговор шел только об Украине. На мой взгляд, разговор шел по широкому кругу проблем, которые есть в мире", - сказал он.
"Во-первых, геополитические проблемы и вопросы экономического сотрудничества тоже обсуждались. С моей точки зрения, Украина хоть и была одной из главных тем, но преувеличивать именно эту тему я бы не стал. Говорили обо всех проблемах, судя по комментариям, ну и зная нашего президента. В мире хватает ситуаций, которые необходимо обсуждать", - добавил Аксаков.
По мнению депутата, судя по заявлениям и Трампа, и Путина, в целом настрой по итогам встречи оптимистичный.
"Я думаю, он (Владимир Путин - ред.) убедительно все рассказал. Ну и Трамп неоднократно заявлял, что если бы он был президентом, то этого конфликта не было. Он не допустил бы. Ну и исходя из этого оба вели дискуссию", - подытожил Аксаков.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президента России Владимира Путина и Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
