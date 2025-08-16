https://ria.ru/20250816/gosduma-2035793646.html
В Госдуме заявили, что для США экономические интересы в приоритете
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа показала, что для США экономические интересы в приоритете, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "Это санкционное давление выходит на такие этапы, когда уже создает геополитическое противостояние не только с нашей стороны, но и с Китаем… Все говорит о том, что на самом деле для самой Америки экономические интересы всегда были в приоритете", - сообщил он. По его словам, санкционное давление на Россию стимулирует развивать внутреннее производство, внутреннюю экономику, импортозамещаться. "Поэтому в каждом явлении есть свои плюсы, есть минусы", уточнил Аксаков. "Самое главное, что эти санкции бесполезны с точки зрения влияния на политику России. Понятно, что они нам неприятность создают. Но повлиять на российскую позицию они не смогут", - отметил он. Ранее на Аляске состоялись переговоры Путина и Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
