Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме заявили, что для США экономические интересы в приоритете - РИА Новости, 16.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:06 16.08.2025
https://ria.ru/20250816/gosduma-2035793646.html
В Госдуме заявили, что для США экономические интересы в приоритете
В Госдуме заявили, что для США экономические интересы в приоритете - РИА Новости, 16.08.2025
В Госдуме заявили, что для США экономические интересы в приоритете
Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа показала, что для США экономические интересы в приоритете, сообщил РИА Новости глава комитета... РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T16:06:00+03:00
2025-08-16T16:06:00+03:00
в мире
россия
сша
китай
владимир путин
дональд трамп
анатолий аксаков
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029912764_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e8a484bf7db7e0f954c004034056b668.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа показала, что для США экономические интересы в приоритете, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "Это санкционное давление выходит на такие этапы, когда уже создает геополитическое противостояние не только с нашей стороны, но и с Китаем… Все говорит о том, что на самом деле для самой Америки экономические интересы всегда были в приоритете", - сообщил он. По его словам, санкционное давление на Россию стимулирует развивать внутреннее производство, внутреннюю экономику, импортозамещаться. "Поэтому в каждом явлении есть свои плюсы, есть минусы", уточнил Аксаков. "Самое главное, что эти санкции бесполезны с точки зрения влияния на политику России. Понятно, что они нам неприятность создают. Но повлиять на российскую позицию они не смогут", - отметил он. Ранее на Аляске состоялись переговоры Путина и Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
https://ria.ru/20250816/tramp-2035725274.html
россия
сша
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029912764_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_dffd88998add89c5adc7c89279280f1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, китай, владимир путин, дональд трамп, анатолий аксаков, госдума рф
В мире, Россия, США, Китай, Владимир Путин, Дональд Трамп, Анатолий Аксаков, Госдума РФ
В Госдуме заявили, что для США экономические интересы в приоритете

Депутат Аксаков: для США экономические интересы всегда были в приоритете

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги США на фоне Капитолия
Флаги США на фоне Капитолия - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа показала, что для США экономические интересы в приоритете, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Это санкционное давление выходит на такие этапы, когда уже создает геополитическое противостояние не только с нашей стороны, но и с Китаем… Все говорит о том, что на самом деле для самой Америки экономические интересы всегда были в приоритете", - сообщил он.
По его словам, санкционное давление на Россию стимулирует развивать внутреннее производство, внутреннюю экономику, импортозамещаться. "Поэтому в каждом явлении есть свои плюсы, есть минусы", уточнил Аксаков.
"Самое главное, что эти санкции бесполезны с точки зрения влияния на политику России. Понятно, что они нам неприятность создают. Но повлиять на российскую позицию они не смогут", - отметил он.
Ранее на Аляске состоялись переговоры Путина и Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Президент США Дональд Трамп во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
Путин оценил экономические успехи США, сообщил Трамп
Вчера, 04:32
 
В миреРоссияСШАКитайВладимир ПутинДональд ТрампАнатолий АксаковГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала