15:33 16.08.2025
https://ria.ru/20250816/germanija-2035789933.html
В Германии заявили, что Мерц увел Германию на политическую обочину
В Германии заявили, что Мерц увел Германию на политическую обочину
МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске без участия европейцев показала, что канцлер Германии Фридрих Мерц увел Германию на "политическую обочину", считает сопредседатель правой немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель. "Саммит на Аляске стал важным шагом к деэскалации. Так работает реальная политика. Он также показал, что Мерц увел нашу страну на политическую обочину", - написала политик на странице в социальной сети X. Вайдель призвала власти поддержать инициативу США, поощрять дипломатию и отстаивать интересы ФРГ. Ранее на Аляске состоялись переговоры Путина и Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске без участия европейцев показала, что канцлер Германии Фридрих Мерц увел Германию на "политическую обочину", считает сопредседатель правой немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель.
"Саммит на Аляске стал важным шагом к деэскалации. Так работает реальная политика. Он также показал, что Мерц увел нашу страну на политическую обочину", - написала политик на странице в социальной сети X.
Вайдель призвала власти поддержать инициативу США, поощрять дипломатию и отстаивать интересы ФРГ.
Ранее на Аляске состоялись переговоры Путина и Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
