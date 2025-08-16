https://ria.ru/20250816/garantii-2035771525.html

CNN: Трамп и европейские лидеры обсуждали гарантии безопасности Украине

CNN: Трамп и европейские лидеры обсуждали гарантии безопасности Украине - РИА Новости, 16.08.2025

CNN: Трамп и европейские лидеры обсуждали гарантии безопасности Украине

Переговоры президента США Дональда Трампа и европейских лидеров частично касались гарантий безопасности Украине "по типу статьи 5" устава НАТО при поддержке... РИА Новости, 16.08.2025

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Переговоры президента США Дональда Трампа и европейских лидеров частично касались гарантий безопасности Украине "по типу статьи 5" устава НАТО при поддержке Европы и США в случае заключения мирного соглашения, сообщает телеканал CNN со ссылкой на европейского чиновника.Ранее осведомленный источник заявил РИА Новости, что Трамп по итогам своих переговоров с президентом России Владимиром Путиным сначала полчаса общался с Владимиром Зеленским, после чего к их разговору присоединились лидеры стран НАТО и ЕС."Часть переговоров с президентом США Дональдом Трампом касалась гарантий безопасности "по типу статьи 5" для Украины при европейской и американской поддержке в случае мирного соглашения", - говорится в сообщении телеканала.Как отмечается, чиновник добавил, что НАТО не будет участвовать в этих гарантиях. Телеканал подчеркнул, что точные детали предложения пока неизвестны, а также неясно, как будут реализованы такие гарантии.Ранее на Аляске состоялись переговоры президента Путина и Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

