CNN: Трамп и европейские лидеры обсуждали гарантии безопасности Украине
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
12:53 16.08.2025
CNN: Трамп и европейские лидеры обсуждали гарантии безопасности Украине
CNN: Трамп и европейские лидеры обсуждали гарантии безопасности Украине - РИА Новости, 16.08.2025
CNN: Трамп и европейские лидеры обсуждали гарантии безопасности Украине
Переговоры президента США Дональда Трампа и европейских лидеров частично касались гарантий безопасности Украине "по типу статьи 5" устава НАТО при поддержке... РИА Новости, 16.08.2025
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Переговоры президента США Дональда Трампа и европейских лидеров частично касались гарантий безопасности Украине "по типу статьи 5" устава НАТО при поддержке Европы и США в случае заключения мирного соглашения, сообщает телеканал CNN со ссылкой на европейского чиновника.Ранее осведомленный источник заявил РИА Новости, что Трамп по итогам своих переговоров с президентом России Владимиром Путиным сначала полчаса общался с Владимиром Зеленским, после чего к их разговору присоединились лидеры стран НАТО и ЕС."Часть переговоров с президентом США Дональдом Трампом касалась гарантий безопасности "по типу статьи 5" для Украины при европейской и американской поддержке в случае мирного соглашения", - говорится в сообщении телеканала.Как отмечается, чиновник добавил, что НАТО не будет участвовать в этих гарантиях. Телеканал подчеркнул, что точные детали предложения пока неизвестны, а также неясно, как будут реализованы такие гарантии.Ранее на Аляске состоялись переговоры президента Путина и Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Переговоры президента США Дональда Трампа и европейских лидеров частично касались гарантий безопасности Украине "по типу статьи 5" устава НАТО при поддержке Европы и США в случае заключения мирного соглашения, сообщает телеканал CNN со ссылкой на европейского чиновника.
Ранее осведомленный источник заявил РИА Новости, что Трамп по итогам своих переговоров с президентом России Владимиром Путиным сначала полчаса общался с Владимиром Зеленским, после чего к их разговору присоединились лидеры стран НАТО и ЕС.
"Часть переговоров с президентом США Дональдом Трампом касалась гарантий безопасности "по типу статьи 5" для Украины при европейской и американской поддержке в случае мирного соглашения", - говорится в сообщении телеканала.
Как отмечается, чиновник добавил, что НАТО не будет участвовать в этих гарантиях. Телеканал подчеркнул, что точные детали предложения пока неизвестны, а также неясно, как будут реализованы такие гарантии.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президента Путина и Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
