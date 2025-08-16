"Несут чушь": французы пришли в ярость из-за заявлений лидеров ЕС о России
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Читатели французского журнала Le Figaro резко отреагировали на совместное заявление лидеров Евросоюза после встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске о том, что Европа намерена продолжить санкционное давление на Москву.
"О какой Европе идет речь? О Европе бессильных, которые несут чушь, как наш маленький президент?" — написал один комментатор.
"Европейские лидеры верны себе: чем меньше у них сил, тем громче они кричат", — отметил другой.
"Европейцы? Они не играют никакой роли в разрешении этого конфликта. Европа вне игры. Мерц, Макрон и Стармер хотят сражаться до последнего украинца", — подчеркнул третий.
"Европа — это большой бесполезный человек, который глупо пытается сделать себя полезным", — поделился мнением еще один пользователь.
"Они бесполезны, некомпетентны, трусливы и просто смешны. Их ненавидит собственный народ. Они посмешище для всего мира. Кто поверит, что они пугают Россию? Вчера мы видели две великие сверхдержавы", — заключили читатели.
Итоги переговоров на Аляске
- В ночь на субботу Путин и Трамп встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Беседа в узком составе в формате "три на три" продолжалась два часа 45 минут.
- С российской стороны в ней принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.
- Политики указали на настрой двух стран на достижение результата и отметили большое количество направлений для совместной работы.
- Путин поблагодарил коллегу за приглашение и указал на близкое соседство России и США, несмотря на то что их разделяет океан.
- Президенты заявили о готовности работать над завершением конфликта на Украине. По словам Трампа, по важным пунктам урегулирования еще нет согласия, но есть хорошие шансы договориться.
- Глава Белого дома допустил, что следующая встреча состоится в Москве.
- Он также призвал Владимира Зеленского пойти на сделку с Россией, возможность мира зависит от него и европейских стран.