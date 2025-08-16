https://ria.ru/20250816/frantsiya-2035820751.html

"Несут чушь": французы пришли в ярость из-за заявлений лидеров ЕС о России

Читатели французского журнала Le Figaro резко отреагировали на совместное заявление лидеров Евросоюза после встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске РИА Новости, 16.08.2025

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Читатели французского журнала Le Figaro резко отреагировали на совместное заявление лидеров Евросоюза после встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске о том, что Европа намерена продолжить санкционное давление на Москву."О какой Европе идет речь? О Европе бессильных, которые несут чушь, как наш маленький президент?" — написал один комментатор."Европейские лидеры верны себе: чем меньше у них сил, тем громче они кричат", — отметил другой."Европейцы? Они не играют никакой роли в разрешении этого конфликта. Европа вне игры. Мерц, Макрон и Стармер хотят сражаться до последнего украинца", — подчеркнул третий."Европа — это большой бесполезный человек, который глупо пытается сделать себя полезным", — поделился мнением еще один пользователь."Они бесполезны, некомпетентны, трусливы и просто смешны. Их ненавидит собственный народ. Они посмешище для всего мира. Кто поверит, что они пугают Россию? Вчера мы видели две великие сверхдержавы", — заключили читатели.Итоги переговоров на Аляске Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>

