"Несут чушь": французы пришли в ярость из-за заявлений лидеров ЕС о России
19:57 16.08.2025 (обновлено: 20:13 16.08.2025)
"Несут чушь": французы пришли в ярость из-за заявлений лидеров ЕС о России
Читатели французского журнала Le Figaro резко отреагировали на совместное заявление лидеров Евросоюза после встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске РИА Новости, 16.08.2025
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Читатели французского журнала Le Figaro резко отреагировали на совместное заявление лидеров Евросоюза после встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске о том, что Европа намерена продолжить санкционное давление на Москву."О какой Европе идет речь? О Европе бессильных, которые несут чушь, как наш маленький президент?" — написал один комментатор."Европейские лидеры верны себе: чем меньше у них сил, тем громче они кричат", — отметил другой."Европейцы? Они не играют никакой роли в разрешении этого конфликта. Европа вне игры. Мерц, Макрон и Стармер хотят сражаться до последнего украинца", — подчеркнул третий."Европа — это большой бесполезный человек, который глупо пытается сделать себя полезным", — поделился мнением еще один пользователь."Они бесполезны, некомпетентны, трусливы и просто смешны. Их ненавидит собственный народ. Они посмешище для всего мира. Кто поверит, что они пугают Россию? Вчера мы видели две великие сверхдержавы", — заключили читатели.Итоги переговоров на Аляске Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий &gt;&gt;&gt;
европа
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Читатели французского журнала Le Figaro резко отреагировали на совместное заявление лидеров Евросоюза после встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске о том, что Европа намерена продолжить санкционное давление на Москву.
"О какой Европе идет речь? О Европе бессильных, которые несут чушь, как наш маленький президент?" — написал один комментатор.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
На Западе сделали громкое заявление о Путине после встречи с Трампом
Вчера, 17:06
"Европейские лидеры верны себе: чем меньше у них сил, тем громче они кричат", — отметил другой.
"Европейцы? Они не играют никакой роли в разрешении этого конфликта. Европа вне игры. Мерц, Макрон и Стармер хотят сражаться до последнего украинца", — подчеркнул третий.
"Европа — это большой бесполезный человек, который глупо пытается сделать себя полезным", — поделился мнением еще один пользователь.
"Они бесполезны, некомпетентны, трусливы и просто смешны. Их ненавидит собственный народ. Они посмешище для всего мира. Кто поверит, что они пугают Россию? Вчера мы видели две великие сверхдержавы", — заключили читатели.

Итоги переговоров на Аляске

  • В ночь на субботу Путин и Трамп встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Беседа в узком составе в формате "три на три" продолжалась два часа 45 минут.
  • С российской стороны в ней принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.
  • Политики указали на настрой двух стран на достижение результата и отметили большое количество направлений для совместной работы.
  • Путин поблагодарил коллегу за приглашение и указал на близкое соседство России и США, несмотря на то что их разделяет океан.
  • Президенты заявили о готовности работать над завершением конфликта на Украине. По словам Трампа, по важным пунктам урегулирования еще нет согласия, но есть хорошие шансы договориться.
  • Глава Белого дома допустил, что следующая встреча состоится в Москве.
  • Он также призвал Владимира Зеленского пойти на сделку с Россией, возможность мира зависит от него и европейских стран.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
Зеленский обратился к Трампу после саммита с Путиным
Вчера, 15:52
 
