https://ria.ru/20250816/frantsija-2035822384.html

Россия не была в дипломатической изоляции, заявил французский политик

Россия не была в дипломатической изоляции, заявил французский политик - РИА Новости, 16.08.2025

Россия не была в дипломатической изоляции, заявил французский политик

Россия никогда не была в дипломатической изоляции, в этом смысле не нужно путать страны Запада со всем миром, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан РИА Новости, 16.08.2025

2025-08-16T20:19:00+03:00

2025-08-16T20:19:00+03:00

2025-08-16T20:19:00+03:00

в мире

россия

сша

аляска

дональд трамп

флориан филиппо

владимир путин

патриот

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/14/1973800371_719:725:3072:2048_1920x0_80_0_0_54429e1f8e35cb81dfa3fac5d5d4e1d2.jpg

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Россия никогда не была в дипломатической изоляции, в этом смысле не нужно путать страны Запада со всем миром, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Ранее некоторые западные СМИ, в частности, американская газета New York Times, комментируя саммит президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске, написали, что встреча позволила России выйти из дипломатической изоляции. "Никогда не было "дипломатической изоляции" России. Не путайте страны "Большой семерки" со всем миром. Не путайте Евросоюз со всем миром. Не путайте истеричные западные СМИ с мировым общественным мнением. В странах БРИКС сегодня живет 3,6 миллиарда людей. Его ВВП выше, чем у "Большой семерки", и разница возрастает с каждым годом", - написал Филиппо на своей странице в соцсети Х. По мнению французского политика, начав диалог с Россией, Трамп констатировал очевидные реалии, существующие на мировой арене, и тем самым действует в интересах собственной страны. Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

https://ria.ru/20250816/evropa-2035802949.html

россия

сша

аляска

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, аляска, дональд трамп, флориан филиппо, владимир путин, патриот, брикс