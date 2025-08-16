Россия не была в дипломатической изоляции, заявил французский политик
Филиппо: Россия не была в изоляции, не нужно путать Запад со всем миром
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Россия никогда не была в дипломатической изоляции, в этом смысле не нужно путать страны Запада со всем миром, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
Ранее некоторые западные СМИ, в частности, американская газета New York Times, комментируя саммит президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске, написали, что встреча позволила России выйти из дипломатической изоляции.
"Никогда не было "дипломатической изоляции" России. Не путайте страны "Большой семерки" со всем миром. Не путайте Евросоюз со всем миром. Не путайте истеричные западные СМИ с мировым общественным мнением. В странах БРИКС сегодня живет 3,6 миллиарда людей. Его ВВП выше, чем у "Большой семерки", и разница возрастает с каждым годом", - написал Филиппо на своей странице в соцсети Х.
По мнению французского политика, начав диалог с Россией, Трамп констатировал очевидные реалии, существующие на мировой арене, и тем самым действует в интересах собственной страны.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.