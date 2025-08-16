Съемки документального фильма о группе "Звери" завершились

https://ria.ru/20250816/film-2035822191.html

Съемки документального фильма о рок-группе "Звери" завершены, картина на стадии монтажа, сообщил лидер коллектива Рома Зверь (Роман Билык).

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Съемки документального фильма о рок-группе "Звери" завершены, картина на стадии монтажа, сообщил лидер коллектива Рома Зверь (Роман Билык). Ранее режиссер Александр Войтинский сообщил, что идет обсуждение создания байопика с лидером рок-группы "Звери" Ромой Зверем. "Мы работаем над созданием документальной картины. Наконец-то мы закончили съемки. Сейчас мой сорежиссёр занимается монтажом", - рассказал он журналистам. По словам Ромы Зверя, команда работала над картиной 3,5 года. "Мы сначала презентуем картину на фестивалях, а потом уже, я надеюсь, её увидят все… Конечно, это не просто документальный фильм, где сидит человек и рассказывает. Не ожидайте увидеть документальный фильм в вашем классическом понимании. Это будет очень хорошо. Надо будет просто посмотреть", - добавил он. Группа "Звери" была основана Билыком в 2000 году. Коллектив получил признание по версии различных музыкальных премий. Так, в 2005 году "Звери" получили премию "MTV Россия", а после стали "Лучшим исполнителем России" по версии "MTV Europe Music Awards". Кроме того, "Зверей" признавали девять раз лучшей рок-группой по версии премии телеканала "Муз-ТВ". В копилке группы "Звери" девять полноформатных альбомов и шесть альбомов EP. Последней выпущенной пластинкой стал Live-альбом "Лужники-2024".

