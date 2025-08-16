https://ria.ru/20250816/evrosoyuz-2035775985.html
ЕС почти криминализировал дипломатию с Россией, заявил постпред Ульянов
2025-08-16T13:25:00+03:00
ВЕНА, 16 авг - РИА Новости. Евросоюз "почти криминализировал" дипломатию в отношениях с Россией и самоустранился от участия в урегулировании конфликта на Украине, оставшись "на обочине" процесса, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "ЕС практически криминализировал дипломатию с Россией и проиграл. Предпочли остаться на обочине", - написал Ульянов в своем Telegram-канале. Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
