ЕС почти криминализировал дипломатию с Россией, заявил постпред Ульянов - РИА Новости, 16.08.2025
Специальная военная операция на Украине
 
13:25 16.08.2025
ЕС почти криминализировал дипломатию с Россией, заявил постпред Ульянов
2025-08-16T13:25:00+03:00
2025-08-16T13:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
украина
михаил ульянов (дипломат)
владимир путин
дональд трамп
ВЕНА, 16 авг - РИА Новости. Евросоюз "почти криминализировал" дипломатию в отношениях с Россией и самоустранился от участия в урегулировании конфликта на Украине, оставшись "на обочине" процесса, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "ЕС практически криминализировал дипломатию с Россией и проиграл. Предпочли остаться на обочине", - написал Ульянов в своем Telegram-канале. Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
ВЕНА, 16 авг - РИА Новости. Евросоюз "почти криминализировал" дипломатию в отношениях с Россией и самоустранился от участия в урегулировании конфликта на Украине, оставшись "на обочине" процесса, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"ЕС практически криминализировал дипломатию с Россией и проиграл. Предпочли остаться на обочине", - написал Ульянов в своем Telegram-канале.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
