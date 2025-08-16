Рейтинг@Mail.ru
16.08.2025

В Европарламенте прокомментировали встречу Путина и Трампа
16:13 16.08.2025
В Европарламенте прокомментировали встречу Путина и Трампа
Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске стала успехом для обеих стран, она продемонстрировала, что Россия, вопреки... РИА Новости, 16.08.2025
ПАРИЖ, 16 авг – РИА Новости. Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске стала успехом для обеих стран, она продемонстрировала, что Россия, вопреки утверждениям Европы, не находится в полной изоляции на мировой арене и что её нельзя не принимать в расчет, заявил РИА Новости депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани. "Это успех для Трампа и успех для Путина. Это стало успехом для Трампа, поскольку он показал, что способен вести переговоры со всеми. Это стало успехом для России, потому что в Европе вам объясняют, что Россия находится в полной изоляции, что уже является ложью. Если быть полностью изолированным значит иметь отношения с Китаем, Индией и целым рядом других стран… это комично. Россия никогда не была изолирована. Однако Европа, к сожалению, всё ещё живет, словно она является центром мира, когда это не так", - сказал евродепутат. По его словам, Путин "показал, что Россию нельзя игнорировать", в то время как Трамп продемонстрировал способность вести необходимый для завершения конфликта диалог со всеми сторонами. "Для достижения соглашения необходимо, чтобы за столом переговоров присутствовали все. Евросоюз несколько раз организовывал встречи по вопросу мира, но каждый раз их проводили только с украинцами, отказываясь вести обсуждения с Россией. В результате это скорее были пропагандистские собрания, а не продуктивные встречи", - сказал политик. Таким образом, саммит лидеров РФ и США стал положительным моментом и "шагом в правильном направлении", считает Мариани. Ранее на Аляске на военной базе Эльмендорф-Ричардсон состоялась встреча Трампа и Путина. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
ПАРИЖ, 16 авг – РИА Новости. Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске стала успехом для обеих стран, она продемонстрировала, что Россия, вопреки утверждениям Европы, не находится в полной изоляции на мировой арене и что её нельзя не принимать в расчет, заявил РИА Новости депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани.
"Это успех для Трампа и успех для Путина. Это стало успехом для Трампа, поскольку он показал, что способен вести переговоры со всеми. Это стало успехом для России, потому что в Европе вам объясняют, что Россия находится в полной изоляции, что уже является ложью. Если быть полностью изолированным значит иметь отношения с Китаем, Индией и целым рядом других стран… это комично. Россия никогда не была изолирована. Однако Европа, к сожалению, всё ещё живет, словно она является центром мира, когда это не так", - сказал евродепутат.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
Саммит на Аляске отражает изменение политики США по Украине, пишет FT
Вчера, 06:02
По его словам, Путин "показал, что Россию нельзя игнорировать", в то время как Трамп продемонстрировал способность вести необходимый для завершения конфликта диалог со всеми сторонами.
"Для достижения соглашения необходимо, чтобы за столом переговоров присутствовали все. Евросоюз несколько раз организовывал встречи по вопросу мира, но каждый раз их проводили только с украинцами, отказываясь вести обсуждения с Россией. В результате это скорее были пропагандистские собрания, а не продуктивные встречи", - сказал политик.
Таким образом, саммит лидеров РФ и США стал положительным моментом и "шагом в правильном направлении", считает Мариани.
Ранее на Аляске на военной базе Эльмендорф-Ричардсон состоялась встреча Трампа и Путина. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Саммит России и США на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
Эксперт рассказал, к чему может привести следующий саммит России и США
Вчера, 04:44
 
