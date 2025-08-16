Украина и Европа рискуют оказаться в изоляции, считает эксперт
Вальтерссон: Украина и ЕС окажутся в изоляции, если не поддержат Россию и США
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Украина и Европа рискуют оказаться в изоляции на международной арене, если они не поддержат усилия России и США по достижению мира, заявил РИА Новости бывший офицер Вооруженных сил Швеции Микаэль Вальтерссон после прошедшего на Аляске саммита РФ-США.
"Теперь перед Европой и Украиной встанет выбор: они могут поддержать российско-американский мирный процесс или выступить против него… Если Украина и европейская партия войны выступят против нового мирного процесса, они изолируют себя не только от большей части мира, но и особенно от США. Это сильно ослабит возможности партии войны продолжать боевые действия на Украине и укрепит многообещающие российско-американские отношения", - сказал он.
В случае, если Украина и ЕС, наоборот, решат поддержать усилия России и США по достижению мира, то сторонам удастся значительно продвинуться на пути "к справедливому решению, которое будет принимать реалии и учитывать интересы всех затронутых сторон, в том числе законные интересы России", указал Вальтерссон.
Ранее на Аляске на военной базе Эльмендорф-Ричардсон состоялась встреча президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.