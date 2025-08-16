https://ria.ru/20250816/evropa-2035802949.html

Украина и Европа рискуют оказаться в изоляции, считает эксперт

Украина и Европа рискуют оказаться в изоляции, считает эксперт - РИА Новости, 16.08.2025

Украина и Европа рискуют оказаться в изоляции, считает эксперт

Украина и Европа рискуют оказаться в изоляции на международной арене, если они не поддержат усилия России и США по достижению мира, заявил РИА Новости бывший... РИА Новости, 16.08.2025

2025-08-16T17:13:00+03:00

2025-08-16T17:13:00+03:00

2025-08-16T17:13:00+03:00

в мире

россия

украина

сша

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969140292_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d8f5964c8e6b426411fd98249324da05.jpg

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Украина и Европа рискуют оказаться в изоляции на международной арене, если они не поддержат усилия России и США по достижению мира, заявил РИА Новости бывший офицер Вооруженных сил Швеции Микаэль Вальтерссон после прошедшего на Аляске саммита РФ-США. "Теперь перед Европой и Украиной встанет выбор: они могут поддержать российско-американский мирный процесс или выступить против него… Если Украина и европейская партия войны выступят против нового мирного процесса, они изолируют себя не только от большей части мира, но и особенно от США. Это сильно ослабит возможности партии войны продолжать боевые действия на Украине и укрепит многообещающие российско-американские отношения", - сказал он. В случае, если Украина и ЕС, наоборот, решат поддержать усилия России и США по достижению мира, то сторонам удастся значительно продвинуться на пути "к справедливому решению, которое будет принимать реалии и учитывать интересы всех затронутых сторон, в том числе законные интересы России", указал Вальтерссон. Ранее на Аляске на военной базе Эльмендорф-Ричардсон состоялась встреча президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

https://ria.ru/20250816/tusk-2035799432.html

https://ria.ru/20250816/evroparlament-2035794435.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, сша, евросоюз