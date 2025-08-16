Рейтинг@Mail.ru
Украина и Европа рискуют оказаться в изоляции, считает эксперт - РИА Новости, 16.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:13 16.08.2025
https://ria.ru/20250816/evropa-2035802949.html
Украина и Европа рискуют оказаться в изоляции, считает эксперт
Украина и Европа рискуют оказаться в изоляции, считает эксперт - РИА Новости, 16.08.2025
Украина и Европа рискуют оказаться в изоляции, считает эксперт
Украина и Европа рискуют оказаться в изоляции на международной арене, если они не поддержат усилия России и США по достижению мира, заявил РИА Новости бывший... РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T17:13:00+03:00
2025-08-16T17:13:00+03:00
в мире
россия
украина
сша
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969140292_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d8f5964c8e6b426411fd98249324da05.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Украина и Европа рискуют оказаться в изоляции на международной арене, если они не поддержат усилия России и США по достижению мира, заявил РИА Новости бывший офицер Вооруженных сил Швеции Микаэль Вальтерссон после прошедшего на Аляске саммита РФ-США. "Теперь перед Европой и Украиной встанет выбор: они могут поддержать российско-американский мирный процесс или выступить против него… Если Украина и европейская партия войны выступят против нового мирного процесса, они изолируют себя не только от большей части мира, но и особенно от США. Это сильно ослабит возможности партии войны продолжать боевые действия на Украине и укрепит многообещающие российско-американские отношения", - сказал он. В случае, если Украина и ЕС, наоборот, решат поддержать усилия России и США по достижению мира, то сторонам удастся значительно продвинуться на пути "к справедливому решению, которое будет принимать реалии и учитывать интересы всех затронутых сторон, в том числе законные интересы России", указал Вальтерссон. Ранее на Аляске на военной базе Эльмендорф-Ричардсон состоялась встреча президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
https://ria.ru/20250816/tusk-2035799432.html
https://ria.ru/20250816/evroparlament-2035794435.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969140292_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_df1a08ee798aca05166691c900c8b459.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, сша, евросоюз
В мире, Россия, Украина, США, Евросоюз
Украина и Европа рискуют оказаться в изоляции, считает эксперт

Вальтерссон: Украина и ЕС окажутся в изоляции, если не поддержат Россию и США

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и ЕС
Флаги Украины и ЕС - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Украина и Европа рискуют оказаться в изоляции на международной арене, если они не поддержат усилия России и США по достижению мира, заявил РИА Новости бывший офицер Вооруженных сил Швеции Микаэль Вальтерссон после прошедшего на Аляске саммита РФ-США.
"Теперь перед Европой и Украиной встанет выбор: они могут поддержать российско-американский мирный процесс или выступить против него… Если Украина и европейская партия войны выступят против нового мирного процесса, они изолируют себя не только от большей части мира, но и особенно от США. Это сильно ослабит возможности партии войны продолжать боевые действия на Украине и укрепит многообещающие российско-американские отношения", - сказал он.
Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
Туск заявил о начале решающей фазы "игры за будущее" Украины и Европы
Вчера, 16:46
В случае, если Украина и ЕС, наоборот, решат поддержать усилия России и США по достижению мира, то сторонам удастся значительно продвинуться на пути "к справедливому решению, которое будет принимать реалии и учитывать интересы всех затронутых сторон, в том числе законные интересы России", указал Вальтерссон.
Ранее на Аляске на военной базе Эльмендорф-Ричардсон состоялась встреча президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
В Европарламенте прокомментировали встречу Путина и Трампа
Вчера, 16:13
 
В миреРоссияУкраинаСШАЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала