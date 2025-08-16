Рейтинг@Mail.ru
Европа оказалась в стороне от решения украинского вопроса, считает эксперт - РИА Новости, 16.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:56 16.08.2025
https://ria.ru/20250816/evropa-2035792371.html
Европа оказалась в стороне от решения украинского вопроса, считает эксперт
Европа оказалась в стороне от решения украинского вопроса, считает эксперт - РИА Новости, 16.08.2025
Европа оказалась в стороне от решения украинского вопроса, считает эксперт
Европа оказалась проигравшей стороной в решении украинского вопроса без права на участие в переговорах, которые состоялись между Россией и США, выразил РИА... РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T15:56:00+03:00
2025-08-16T15:56:00+03:00
в мире
европа
евросоюз
россия
сша
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874200_0:0:3320:1868_1920x0_80_0_0_832b61a7422e842cf73827b40866b44a.jpg
БЕЙРУТ, 16 авг - РИА Новости. Европа оказалась проигравшей стороной в решении украинского вопроса без права на участие в переговорах, которые состоялись между Россией и США, выразил РИА Новости мнение профессор международных отношений в Ливанском государственном университете Джамаль Ваким. "Европейские страны утратили какую-либо самостоятельную инициативу, поддавшись диктату, противоречащему их собственным интересам. Таким образом, они оказались в стороне от договоренностей, став основными пострадавшими от американской прокси-войны против России — как в стратегическом, так и в экономическом плане. Это проявляется в нестабильности в Восточной Европе, росте издержек на транспорт и производство, а также ускорении инфляции", - сказал Ваким. Эксперт напомнил, что Россия ранее избегала прямого столкновения с Украиной, однако была вынуждена действовать против превращения ее в "плацдарм, угрожающий национальной безопасности". При этом он отметил, что "стратегический интерес самой Украины связан с Россией, а не с присоединением к европейскому клубу, который предоставил Зеленскому лишь иллюзорные обещания". Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже 15 августа. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
https://ria.ru/20250816/tramp-2035764554.html
европа
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874200_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_51743373d546dad114b42ed16013bfe6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, евросоюз, россия, сша, украина
В мире, Европа, Евросоюз, Россия, США, Украина
Европа оказалась в стороне от решения украинского вопроса, считает эксперт

Ваким: Европа оказалась проигравшей стороной в решении украинского вопроса

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЙРУТ, 16 авг - РИА Новости. Европа оказалась проигравшей стороной в решении украинского вопроса без права на участие в переговорах, которые состоялись между Россией и США, выразил РИА Новости мнение профессор международных отношений в Ливанском государственном университете Джамаль Ваким.
"Европейские страны утратили какую-либо самостоятельную инициативу, поддавшись диктату, противоречащему их собственным интересам. Таким образом, они оказались в стороне от договоренностей, став основными пострадавшими от американской прокси-войны против России — как в стратегическом, так и в экономическом плане. Это проявляется в нестабильности в Восточной Европе, росте издержек на транспорт и производство, а также ускорении инфляции", - сказал Ваким.
Эксперт напомнил, что Россия ранее избегала прямого столкновения с Украиной, однако была вынуждена действовать против превращения ее в "плацдарм, угрожающий национальной безопасности". При этом он отметил, что "стратегический интерес самой Украины связан с Россией, а не с присоединением к европейскому клубу, который предоставил Зеленскому лишь иллюзорные обещания".
Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже 15 августа. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
Трамп назвал лучший способ закончить конфликт на Украине
Вчера, 11:54
 
В миреЕвропаЕвросоюзРоссияСШАУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала