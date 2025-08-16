Европа оказалась в стороне от решения украинского вопроса, считает эксперт

https://ria.ru/20250816/evropa-2035792371.html

2025-08-16T15:56:00+03:00

БЕЙРУТ, 16 авг - РИА Новости. Европа оказалась проигравшей стороной в решении украинского вопроса без права на участие в переговорах, которые состоялись между Россией и США, выразил РИА Новости мнение профессор международных отношений в Ливанском государственном университете Джамаль Ваким. "Европейские страны утратили какую-либо самостоятельную инициативу, поддавшись диктату, противоречащему их собственным интересам. Таким образом, они оказались в стороне от договоренностей, став основными пострадавшими от американской прокси-войны против России — как в стратегическом, так и в экономическом плане. Это проявляется в нестабильности в Восточной Европе, росте издержек на транспорт и производство, а также ускорении инфляции", - сказал Ваким. Эксперт напомнил, что Россия ранее избегала прямого столкновения с Украиной, однако была вынуждена действовать против превращения ее в "плацдарм, угрожающий национальной безопасности". При этом он отметил, что "стратегический интерес самой Украины связан с Россией, а не с присоединением к европейскому клубу, который предоставил Зеленскому лишь иллюзорные обещания". Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже 15 августа. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

