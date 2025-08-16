https://ria.ru/20250816/evropa-2035784014.html

Депутат ЕП призвал Европу понять, что Россия хочет безопасности

Депутат ЕП призвал Европу понять, что Россия хочет безопасности - РИА Новости, 16.08.2025

Депутат ЕП призвал Европу понять, что Россия хочет безопасности

Европа должна понять, что не только Украина хочет безопасного будущего, но и Россия, заявил РИА Новости депутат Европарламента от Бельгии Руди Кеннес. РИА Новости, 16.08.2025

в мире

россия

украина

европа

европарламент

ГААГА, 16 авг - РИА Новости. Европа должна понять, что не только Украина хочет безопасного будущего, но и Россия, заявил РИА Новости депутат Европарламента от Бельгии Руди Кеннес. Президент США Дональд Трамп по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что возможность достичь соглашения по урегулированию на Украине теперь зависит от Владимира Зеленского и европейских стран. "Надеюсь, что где-то в закулисье Трамп им скажет: "Ну, теперь дело за вами, иначе я умываю руки и тогда вы знаете, что произойдёт". У него все ещё есть эта карта в руках, он может сказать – "никакого больше оружия от США", - прокомментировал слова американского лидера евродепутат. В этом случае, по его мнению, Украина потерпит поражение, но сам конфликт никуда не денется. "И куда мы тогда придём? Поэтому я надеюсь, что Европа пересмотрит своё отношение, хоть она уже заняла жесткие позиции, и отступать трудно… Но я надеюсь, что Европа начинает понимать, что не только Украина хочет безопасного будущего, но и Россия. А до сих пор Россия видела только приближение НАТО к своим границам", - отметил Кеннес. Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

россия

украина

европа

2025

Новости

россия, украина, европа, европарламент