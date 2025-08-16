https://ria.ru/20250816/evropa-2035756501.html
Источник сообщил о консультациях главы ЕК с лидерами стран ЕС
Источник сообщил о консультациях главы ЕК с лидерами стран ЕС - РИА Новости, 16.08.2025
Источник сообщил о консультациях главы ЕК с лидерами стран ЕС
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен проводит консультации с главой Евросовета, генсеком НАТО, лидерами ряда стран ЕС по итогам переговоров президентов РФ и... РИА Новости, 16.08.2025
БРЮССЕЛЬ, 16 авг – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен проводит консультации с главой Евросовета, генсеком НАТО, лидерами ряда стран ЕС по итогам переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщил источник РИА Новости. "Сейчас проводится разговор главы Еврокомиссии с лидерами Франции, Германии, Италии, Финляндии, Великобритании, Польши. Также участвуют глава Евросовета и генсек НАТО", - сообщил собеседник агентства. Ранее источник РИА Новости сообщил, что Трамп проинформировал Фон дер Ляйен, генсека НАТО и европейских лидеров о своих переговорах с Путиным.
