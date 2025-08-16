Рейтинг@Mail.ru
10:35 16.08.2025 (обновлено: 11:13 16.08.2025)
Источник сообщил о консультациях главы ЕК с лидерами стран ЕС
Источник сообщил о консультациях главы ЕК с лидерами стран ЕС
БРЮССЕЛЬ, 16 авг – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен проводит консультации с главой Евросовета, генсеком НАТО, лидерами ряда стран ЕС по итогам переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщил источник РИА Новости. "Сейчас проводится разговор главы Еврокомиссии с лидерами Франции, Германии, Италии, Финляндии, Великобритании, Польши. Также участвуют глава Евросовета и генсек НАТО", - сообщил собеседник агентства. Ранее источник РИА Новости сообщил, что Трамп проинформировал Фон дер Ляйен, генсека НАТО и европейских лидеров о своих переговорах с Путиным.
Источник сообщил о консультациях главы ЕК с лидерами стран ЕС

Руководство ЕС проводит переговоры по итогам встречи Путина и Трампа на Аляске

БРЮССЕЛЬ, 16 авг – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен проводит консультации с главой Евросовета, генсеком НАТО, лидерами ряда стран ЕС по итогам переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщил источник РИА Новости.
"Сейчас проводится разговор главы Еврокомиссии с лидерами Франции, Германии, Италии, Финляндии, Великобритании, Польши. Также участвуют глава Евросовета и генсек НАТО", - сообщил собеседник агентства.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что Трамп проинформировал Фон дер Ляйен, генсека НАТО и европейских лидеров о своих переговорах с Путиным.
