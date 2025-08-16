https://ria.ru/20250816/evropa-2035756501.html

Источник сообщил о консультациях главы ЕК с лидерами стран ЕС

Источник сообщил о консультациях главы ЕК с лидерами стран ЕС - РИА Новости, 16.08.2025

Источник сообщил о консультациях главы ЕК с лидерами стран ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен проводит консультации с главой Евросовета, генсеком НАТО, лидерами ряда стран ЕС по итогам переговоров президентов РФ и... РИА Новости, 16.08.2025

2025-08-16T10:35:00+03:00

2025-08-16T10:35:00+03:00

2025-08-16T11:13:00+03:00

в мире

франция

германия

италия

дональд трамп

урсула фон дер ляйен

владимир путин

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750204304_573:367:3088:1782_1920x0_80_0_0_64b3dfc580deff903ad6a98d6a096b25.jpg

БРЮССЕЛЬ, 16 авг – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен проводит консультации с главой Евросовета, генсеком НАТО, лидерами ряда стран ЕС по итогам переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщил источник РИА Новости. "Сейчас проводится разговор главы Еврокомиссии с лидерами Франции, Германии, Италии, Финляндии, Великобритании, Польши. Также участвуют глава Евросовета и генсек НАТО", - сообщил собеседник агентства. Ранее источник РИА Новости сообщил, что Трамп проинформировал Фон дер Ляйен, генсека НАТО и европейских лидеров о своих переговорах с Путиным.

https://ria.ru/20250816/alyaska-2035701984.html

франция

германия

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, франция, германия, италия, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, владимир путин, нато, еврокомиссия, евросовет, встреча путина и трампа на аляске, евросоюз