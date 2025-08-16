https://ria.ru/20250816/evrokomissiya-2035801694.html
Источник: глава Еврокомиссии примет участие в заседании "коалиции желающих"
Источник: глава Еврокомиссии примет участие в заседании "коалиции желающих" - РИА Новости, 16.08.2025
Источник: глава Еврокомиссии примет участие в заседании "коалиции желающих"
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в воскресенье примет участие в телефонном совещании "коалиции желающих" по Украине, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T17:01:00+03:00
2025-08-16T17:01:00+03:00
2025-08-16T17:01:00+03:00
в мире
еврокомиссия
урсула фон дер ляйен
франция
германия
великобритания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034662202_0:211:2048:1363_1920x0_80_0_0_dada9d6d40cee8ee70737b75e9dbb4a3.jpg
БРЮССЕЛЬ, 16 авг – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в воскресенье примет участие в телефонном совещании "коалиции желающих" по Украине, сообщил источник РИА Новости. "Нам сейчас сообщили, что глава Еврокомиссии завтра будет участвовать в разговоре "коалиции желающих", - сказал собеседник агентства. Ожидается, что в разговоре также примут участие лидеры Франции, Германии и Великобритании.
https://ria.ru/20250810/ukraina-2034396747.html
франция
германия
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034662202_0:220:2048:1756_1920x0_80_0_0_1871260ba7b69834dde4a2f344717358.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, франция, германия, великобритания
В мире, Еврокомиссия, Урсула фон дер Ляйен, Франция, Германия, Великобритания
Источник: глава Еврокомиссии примет участие в заседании "коалиции желающих"
Урсула фон дер Ляйен в воскресенье примет участие в разговоре коалиции желающих