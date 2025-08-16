https://ria.ru/20250816/evrokomissiya-2035801694.html

Источник: глава Еврокомиссии примет участие в заседании "коалиции желающих"

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в воскресенье примет участие в телефонном совещании "коалиции желающих" по Украине, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 16.08.2025

БРЮССЕЛЬ, 16 авг – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в воскресенье примет участие в телефонном совещании "коалиции желающих" по Украине, сообщил источник РИА Новости. "Нам сейчас сообщили, что глава Еврокомиссии завтра будет участвовать в разговоре "коалиции желающих", - сказал собеседник агентства. Ожидается, что в разговоре также примут участие лидеры Франции, Германии и Великобритании.

