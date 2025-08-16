Рейтинг@Mail.ru
17:01 16.08.2025
Источник: глава Еврокомиссии примет участие в заседании "коалиции желающих"
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в воскресенье примет участие в телефонном совещании "коалиции желающих" по Украине, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T17:01:00+03:00
2025-08-16T17:01:00+03:00
БРЮССЕЛЬ, 16 авг – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в воскресенье примет участие в телефонном совещании "коалиции желающих" по Украине, сообщил источник РИА Новости. "Нам сейчас сообщили, что глава Еврокомиссии завтра будет участвовать в разговоре "коалиции желающих", - сказал собеседник агентства. Ожидается, что в разговоре также примут участие лидеры Франции, Германии и Великобритании.
Урсула фон дер Ляйен в воскресенье примет участие в разговоре коалиции желающих

© Getty Images / Pier Marco TaccaУрсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© Getty Images / Pier Marco Tacca
БРЮССЕЛЬ, 16 авг – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в воскресенье примет участие в телефонном совещании "коалиции желающих" по Украине, сообщил источник РИА Новости.
"Нам сейчас сообщили, что глава Еврокомиссии завтра будет участвовать в разговоре "коалиции желающих", - сказал собеседник агентства.
Ожидается, что в разговоре также примут участие лидеры Франции, Германии и Великобритании.
