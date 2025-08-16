https://ria.ru/20250816/es-2035815634.html

Эксперт оценил шансы на изменение политики ЕС после встречи Путина и Трампа

Эксперт оценил шансы на изменение политики ЕС после встречи Путина и Трампа

ВЕНА, 16 авг - РИА Новости. Евросоюз не изменит быстро свою политику после встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сказал в комментарии для РИА Новости немецкий стратегический консультант и медиаэксперт Мирко Колунджич. "Трамп - политик быстрых реакций, как в словах, так и в действиях. Соответственно, после встречи он переложил ответственность за сложившуюся ситуацию на ЕС и НАТО. Теперь ЕС и европейским государствам, хотя они и не сидели за столом на Аляске, предстоит принять тяжёлое решение и взять на себя ответственность за политику последних трёх лет. Именно в этом и заключается проблема ЕС и его государств-членов: они разучились брать на себя ответственность за собственные решения. Поэтому ЕС и НАТО вряд ли смогут выбраться из этой добровольно созданной ловушки, и изменение политики по крайней мере в краткосрочной перспективе маловероятно", - сказал эксперт. Он добавил, что, хотя большинство населения Украины, безусловно, желает окончания войны, ЕС и украинское руководство будут пока продолжать конфликт. "Изменение курса могло бы означать, что ситуация изначально была неправильно оценена, а признавать ошибки исторически никогда не было добродетелью европейцев. Более того, ЕС и некоторые государства-члены запустили милитаризационную машину, чтобы поддержать ослабленную экономику. В сочетании с идеологически накалённой атмосферой и бросающейся в глаза некомпетентностью политических элит, европейцам, к сожалению, приходится предсказывать роковую перспективу", - добавил Колунджич. Он также отметил, что, если к этому ещё прибавить миграционную политику и попытки ЕС воплотить в жизнь так называемые зелёно-социалистические экономические проекты, "то влияние Евросоюза в будущем наверняка будет снижаться, и вернуть его прежнее значение вряд ли удастся". Ранее на Аляске на военной базе Эльмендорф-Ричардсон состоялась встреча Трампа и Путина. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

