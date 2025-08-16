https://ria.ru/20250816/erdogan-2035815255.html

Эрдоган оценил переговоры Путина и Трампа на Аляске

2025-08-16T18:46:00+03:00

АНКАРА, 16 авг - РИА Новости. Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске придали новый импульс для урегулирования конфликта на Украине, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. "Переговоры между президентом США Трампом и президентом Российской Федерации Путиным на Аляске придали новый импульс поиску путей прекращения российско-украинской войны. Мы приветствуем саммит на Аляске и надеемся, что этот новый процесс заложит основу для прочного мира при участии президента (Владимира) Зеленского", - написал Эрдоган в соцсети Х. Он добавил, что Турция, в свою очередь, готова внести любой вклад в установление мира.

