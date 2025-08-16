Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган оценил переговоры Путина и Трампа на Аляске - РИА Новости, 16.08.2025
18:46 16.08.2025
Эрдоган оценил переговоры Путина и Трампа на Аляске
Эрдоган оценил переговоры Путина и Трампа на Аляске - РИА Новости, 16.08.2025
Эрдоган оценил переговоры Путина и Трампа на Аляске
Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске придали новый импульс для урегулирования конфликта на Украине, заявил президент... РИА Новости, 16.08.2025
в мире
аляска
сша
турция
владимир путин
дональд трамп
реджеп тайип эрдоган
встреча путина и трампа на аляске
АНКАРА, 16 авг - РИА Новости. Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске придали новый импульс для урегулирования конфликта на Украине, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. "Переговоры между президентом США Трампом и президентом Российской Федерации Путиным на Аляске придали новый импульс поиску путей прекращения российско-украинской войны. Мы приветствуем саммит на Аляске и надеемся, что этот новый процесс заложит основу для прочного мира при участии президента (Владимира) Зеленского", - написал Эрдоган в соцсети Х. Он добавил, что Турция, в свою очередь, готова внести любой вклад в установление мира.
аляска
сша
турция
в мире, аляска, сша, турция, владимир путин, дональд трамп, реджеп тайип эрдоган, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Аляска, США, Турция, Владимир Путин, Дональд Трамп, Реджеп Тайип Эрдоган, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Эрдоган оценил переговоры Путина и Трампа на Аляске

Эрдоган: переговоры на Аляске придали импульс для разрешения конфликта Украине

© AP Photo / Markus SchreiberРеджеп Эрдоган
Реджеп Эрдоган - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
АНКАРА, 16 авг - РИА Новости. Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске придали новый импульс для урегулирования конфликта на Украине, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Переговоры между президентом США Трампом и президентом Российской Федерации Путиным на Аляске придали новый импульс поиску путей прекращения российско-украинской войны. Мы приветствуем саммит на Аляске и надеемся, что этот новый процесс заложит основу для прочного мира при участии президента (Владимира) Зеленского", - написал Эрдоган в соцсети Х.
Он добавил, что Турция, в свою очередь, готова внести любой вклад в установление мира.
Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
