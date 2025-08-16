https://ria.ru/20250816/erdogan-2035815255.html
Эрдоган оценил переговоры Путина и Трампа на Аляске
Эрдоган оценил переговоры Путина и Трампа на Аляске - РИА Новости, 16.08.2025
Эрдоган оценил переговоры Путина и Трампа на Аляске
Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске придали новый импульс для урегулирования конфликта на Украине, заявил президент... РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T18:46:00+03:00
2025-08-16T18:46:00+03:00
2025-08-16T18:46:00+03:00
в мире
аляска
сша
турция
владимир путин
дональд трамп
реджеп тайип эрдоган
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030831200_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_7353582da86572fd314b3a8f67720ed3.jpg
АНКАРА, 16 авг - РИА Новости. Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске придали новый импульс для урегулирования конфликта на Украине, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. "Переговоры между президентом США Трампом и президентом Российской Федерации Путиным на Аляске придали новый импульс поиску путей прекращения российско-украинской войны. Мы приветствуем саммит на Аляске и надеемся, что этот новый процесс заложит основу для прочного мира при участии президента (Владимира) Зеленского", - написал Эрдоган в соцсети Х. Он добавил, что Турция, в свою очередь, готова внести любой вклад в установление мира.
https://ria.ru/20250816/sammit-2035736145.html
аляска
сша
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030831200_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_5fb2f8afdad5163b55d0f77f5220eff5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, аляска, сша, турция, владимир путин, дональд трамп, реджеп тайип эрдоган, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Аляска, США, Турция, Владимир Путин, Дональд Трамп, Реджеп Тайип Эрдоган, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Эрдоган оценил переговоры Путина и Трампа на Аляске
Эрдоган: переговоры на Аляске придали импульс для разрешения конфликта Украине