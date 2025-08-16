https://ria.ru/20250816/ekspert-2035819709.html

В США заявили о пересмотре условий решения конфликта на Украине

В США заявили о пересмотре условий решения конфликта на Украине - РИА Новости, 16.08.2025

В США заявили о пересмотре условий решения конфликта на Украине

16.08.2025

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске позволила существенно пересмотреть условия решения конфликта на Украине, Вашингтон впервые воспринял предложение России, заявил РИА Новости отставной офицер разведки морской пехоты США, военный аналитик Скотт Риттер. "Саммит Трампа и Путина на Аляске был серьезным мероприятием, по итогам которого условия решения украинского конфликта были существенно переосмыслены. Впервые США восприняли российское всеобъемлющее предложение, это означает, что и Украине, и Европе придется смириться", - сказал Риттер. Он отметил, что у Трампа теперь, скорее всего более глубокое понимание российской позиции по вопросу конфликта на Украине, то, которое Трампу не могли дать его советники. "Я считаю, что США и Россия встали на необратимый путь к миру и улучшению двусторонних отношений", - заключил Риттер. Ранее на Аляске состоялись переговоры Путина и Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. Путин после переговоров заявил, что ситуация вокруг Украины стала одним из центральных вопросов обсуждения на Аляске, а также отметил, что у него с Трампом наладился хороший деловой и доверительный контакт, и, двигаясь по этому пути, можно дойти до завершения конфликта на Украине. Трамп, в свою очередь, сказал, что по ряду пунктов договоренностей по Украине согласия с Россией еще нет, но у сторон есть "хорошие шансы" договориться.

