В Японии оценили значение саммита России и США для мира

В Японии оценили значение саммита России и США для мира

2025-08-16T07:48:00+03:00

ТОКИО, 16 авг – РИА Новости. Состоявшийся на Аляске саммит России и США имеет значение не только для двух стран, но и для всего мира, а высказывания американского лидера Дональда Трампа могут говорить о том, что Вашингтон не будет вводить дополнительные санкции в отношении Москвы, заявил РИА Новости один из ведущих в Японии экспертов по России, директор по научно-исследовательским работам Центра российских исследований, профессор Института экономических исследований Университета Хитоцубаси Кадзухиро Кумо. "Основываясь исключительно на общедоступной информации, а именно на заявлениях президента России (Владимира) Путина и президента США Трампа на пресс-конференции, невозможно узнать, о чём именно состоялся обмен мнениями. Однако, высказывания президента Трампа свидетельствуют о том, что он признаёт, что "Россия серьёзно рассматривает возможность прекращения огня", что, вероятно, предполагает, что США примут решение не вводить дополнительные санкции или дополнительные пошлины против России", - отметил эксперт. Профессор Кумо также отметил, что Путин в беседе с Трампом, вероятно, подчеркнул необходимость "устранения коренных причин кризиса". "В этом отношении я считаю, что личная встреча двух президентов имела значение не только для США и России, но и для всего мира", - добавил он. Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>

