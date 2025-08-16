https://ria.ru/20250816/dmitriev-2035667936.html

Дмитриев опубликовал видео своего пути на саммит на Аляске

Дмитриев опубликовал видео своего пути на саммит на Аляске

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев опубликовал видео подъезда к месту проведения саммита РФ-США на военной базе Анкоридже. "Подъезд на саммит Россия-США", - написал он Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская). На ролике видно, что путь проходит мимо рядов военной техники. Российско-американский саммит в узком составе начался в пятницу на Аляске. Переговоры проходят уже полтора часа, затем состоится встреча делегаций в широком составе и обед. В составе делегации РФ помощник президента Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

2025

Видео подъезда к месту проведения саммита Россия-США Видео подъезда к месту проведения саммита Россия-США 2025-08-16T00:13 true PT0M14S

