Посол России в США назвал атмосферу на встрече Путина и Трампа позитивной
01:36 16.08.2025 (обновлено: 03:27 16.08.2025)
https://ria.ru/20250816/darchiev-2035684438.html
Посол России в США назвал атмосферу на встрече Путина и Трампа позитивной
2025-08-16T01:36:00+03:00
2025-08-16T03:27:00+03:00
в мире
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
аляска
александр дарчиев
встреча путина и трампа на аляске
АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 16 авг - РИА Новости. Атмосфера на переговорах президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в узком составе в целом позитивная, заявил посол России в США Александр Дарчиев журналисту "России 1" Павлу Зарубину."Атмсофера в целом позитивная, конкретно сейчас итоги мы услышим из первых уст", - сказал Дарчиев.Переговоры Путина и Трампа прошли на Аляске и продлились более двух с половиной часов, после них лидеры стран вышли на совместную пресс-конференцию.Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
в мире, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, аляска, александр дарчиев, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Аляска, Александр Дарчиев, Встреча Путина и Трампа на Аляске
АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 16 авг - РИА Новости. Атмосфера на переговорах президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в узком составе в целом позитивная, заявил посол России в США Александр Дарчиев журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
"Атмсофера в целом позитивная, конкретно сейчас итоги мы услышим из первых уст", - сказал Дарчиев.
Переговоры Путина и Трампа прошли на Аляске и продлились более двух с половиной часов, после них лидеры стран вышли на совместную пресс-конференцию.
Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
В мире Россия США Владимир Путин Дональд Трамп Аляска Александр Дарчиев Встреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
