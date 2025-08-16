https://ria.ru/20250816/darchiev-2035684438.html
Посол России в США назвал атмосферу на встрече Путина и Трампа позитивной
АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 16 авг - РИА Новости. Атмосфера на переговорах президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в узком составе в целом позитивная, заявил посол России в США Александр Дарчиев журналисту "России 1" Павлу Зарубину."Атмсофера в целом позитивная, конкретно сейчас итоги мы услышим из первых уст", - сказал Дарчиев.Переговоры Путина и Трампа прошли на Аляске и продлились более двух с половиной часов, после них лидеры стран вышли на совместную пресс-конференцию.Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
