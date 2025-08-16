https://ria.ru/20250816/alyaska-2035835675.html

Эксперт прокомментировал встречу Путина и Трампа на Аляске

Встреча президентов России и США на Аляске стала важным шагом в направлении нормализации двусторонних отношений и заложила основу для будущего урегулирования... РИА Новости, 16.08.2025

2025-08-16T22:55:00+03:00

2025-08-16T22:55:00+03:00

2025-08-16T22:55:00+03:00

РИМ, 16 авг – РИА Новости. Встреча президентов России и США на Аляске стала важным шагом в направлении нормализации двусторонних отношений и заложила основу для будущего урегулирования конфликта на Украине, заявил РИА Новости профессор университета Урбино Игорь Пелличчари. "Бессмысленно и нереалистично думать, что решение продолжающего конфликта на Украине будет найдено без нормализации отношений между CША и Россией. Поэтому логика, а также дипломатическая традиция подсказывают, что сначала нужно восстановить отношения, а затем обсуждать пути урегулирования конфликта", - сказал преподаватель истории политических институтов. По словам Пелличчари, восстановление контактов может только способствовать стабильности, будучи первым шагом к нормализации отношений, но неизбежно заставит Европу перестраиваться. "Я уверен, что в результате этой встречи возникнут не только основы для прекращения конфликта на Украине, на что я надеюсь, но и для нового мирового порядка", - сказал эксперт, также являющийся послом Сан-Марино в Иордании. Происходящее может стать проблемой для Евросоюза, считает он. "Это, безусловно, станет проблемой для Европы, поскольку после многих лет теорий, предполагавших исключение любых дипломатических контактов с Москвой, Европейскому союзу теперь будет сложно следовать по этому пути нормализации", - пояснил эксперт. По его мнению, Брюссель, вероятно, сделает ставку на стратегию "замороженного конфликта" на Украине. Прекращение огня без формального мирного соглашения позволит продолжать политическую поддержку Киева без реального военного вовлечения, сказал эксперт. "Европейские лидеры попытаются спасти то, что ещё можно спасти. Прекращение огня – это воплощение замороженного конфликта, то есть ситуации, которая, с одной стороны, фактически признает ситуацию на фронте, но с другой – отказывается от формального заключения мира, чтобы формально не определять победителя, то есть Россию", - считает Пелличчари. Вариант с "замороженным конфликтом", добавил он, позволит европейским элитам "отсрочить день расплаты". Так они смогут примирить новый международный сценарий с необходимостью обеспечить себе будущее - время "сопротивления и политического выживания", отметил профессор. Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. Путин после переговоров заявил, что ситуация вокруг Украины стала одним из центральных вопросов обсуждения на Аляске. Он также отметил, что у него с Трампом наладился хороший деловой и доверительный контакт. Двигаясь по этому пути, можно дойти до завершения конфликта на Украине, добавил президент РФ. Трамп в свою очередь сказал, что по ряду пунктов договоренностей по Украине еще нет согласия с Россией, но у сторон есть "хорошие шансы" договориться.

