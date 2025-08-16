Эксперт прокомментировал встречу Путина и Трампа на Аляске
Пелличчари: саммит РФ и США заложил основу для завершения конфликта на Украине
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске
РИМ, 16 авг – РИА Новости. Встреча президентов России и США на Аляске стала важным шагом в направлении нормализации двусторонних отношений и заложила основу для будущего урегулирования конфликта на Украине, заявил РИА Новости профессор университета Урбино Игорь Пелличчари.
"Бессмысленно и нереалистично думать, что решение продолжающего конфликта на Украине будет найдено без нормализации отношений между CША и Россией. Поэтому логика, а также дипломатическая традиция подсказывают, что сначала нужно восстановить отношения, а затем обсуждать пути урегулирования конфликта", - сказал преподаватель истории политических институтов.
По словам Пелличчари, восстановление контактов может только способствовать стабильности, будучи первым шагом к нормализации отношений, но неизбежно заставит Европу перестраиваться.
"Я уверен, что в результате этой встречи возникнут не только основы для прекращения конфликта на Украине, на что я надеюсь, но и для нового мирового порядка", - сказал эксперт, также являющийся послом Сан-Марино в Иордании.
Происходящее может стать проблемой для Евросоюза, считает он.
"Это, безусловно, станет проблемой для Европы, поскольку после многих лет теорий, предполагавших исключение любых дипломатических контактов с Москвой, Европейскому союзу теперь будет сложно следовать по этому пути нормализации", - пояснил эксперт.
"Европейские лидеры попытаются спасти то, что ещё можно спасти. Прекращение огня – это воплощение замороженного конфликта, то есть ситуации, которая, с одной стороны, фактически признает ситуацию на фронте, но с другой – отказывается от формального заключения мира, чтобы формально не определять победителя, то есть Россию", - считает Пелличчари.
Вариант с "замороженным конфликтом", добавил он, позволит европейским элитам "отсрочить день расплаты". Так они смогут примирить новый международный сценарий с необходимостью обеспечить себе будущее - время "сопротивления и политического выживания", отметил профессор.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Путин после переговоров заявил, что ситуация вокруг Украины стала одним из центральных вопросов обсуждения на Аляске. Он также отметил, что у него с Трампом наладился хороший деловой и доверительный контакт. Двигаясь по этому пути, можно дойти до завершения конфликта на Украине, добавил президент РФ. Трамп в свою очередь сказал, что по ряду пунктов договоренностей по Украине еще нет согласия с Россией, но у сторон есть "хорошие шансы" договориться.