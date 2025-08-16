"Шанс на мир": что сообщили Путин и Трамп в Анкоридже
Саммит Россий и США в Анкоридже завершился после пресс-конференции президентов
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости, Андрей Сергеев. Переговоры в Анкоридже между президентами России и США продлились почти три часа. Стороны достигли понимания по некоторым пунктам урегулирования украинского конфликта. Также условились о новой встрече. О главном на саммите — в материале РИА Новости.
Много неожиданного
На минуту Владимир Путин отвлекся от разговора с Дональдом Трампом на красной ковровой дорожке: над военной базой Эльмендорф-Ричардсон пролетел стратегический бомбардировщик B-2 в сопровождении F-35. Никто не ожидал такого импровизированного воздушного парада.
Да и вообще было много неожиданного. Например, не знали, как встретят гостя, — думали, что у трапа его поприветствуют госсекретарь Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет. Но российского президента ждал лично его американский коллега. Они с улыбками поздоровались и направились к своим машинам — “Аурусу” и “Кадиллаку”.
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
И сразу еще одна неожиданность. Трамп, видимо, в последний момент предложил поехать вместе. Путин согласился. “Переговоры уже начались!” — воскликнул кто-то из журналистов на взлетной полосе после того, как оба президента сели в “Зверя” — автомобиль американского лидера.
Внезапно изменился и формат встречи. Предполагалось, что побеседуют тет-а-тет, рядом только переводчики. К середине дня 15 августа появилась информация: будут еще и помощники. А уже к прилету российского гостя, к 11:00 по местному времени (22:00 по Москве), снова все переиграли.
В итоге в небольшой зал вместе с главами государств вошли помощник Путина Юрий Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров, спецпредставитель Трампа Стивен Уиткофф, госсекретарь США Марко Рубио. После короткой фотосессии, которая из-за американских репортеров быстро переросла в балаган, приступили к переговорам — за закрытыми дверями.
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время переговоров в узком составе на Аляске
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время переговоров в узком составе на Аляске
Вокруг все гадали: если договорятся, то о чем? Ждать ли прорыва в урегулировании украинского конфликта? Вариантов высказывали много.
Символичное место
Пресс-конференция по итогам встречи в формате “три плюс три” тоже была необычной. Во-первых, президенты не стали отвечать на вопросы журналистов, в конце лишь пожали друг другу руки и перекинулись парой фраз. Во-вторых, интересны их заявления.
Президент России поблагодарил коллегу за предложение приехать на Аляску и отметил символизм этого места. Север Америки тесно связывал обе страны на разных исторических этапах. Немаловажным было сотрудничество в годы Второй мировой — там, в частности, похоронены советские летчики. Путин выразил признательность властям США и местным жителям за сохранение памяти о героях.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске.
Также он выразил признательность Трампу за усилия по урегулированию конфликта. Между сторонами, отметил российский лидер, достигнуто понимание, которое, как надеется Путин, откроет дорогу к миру на Украине.
“Мы рассчитываем, что в Киеве и европейских столицах воспримут все это в конструктивном ключе и не станут чинить никаких препятствий. Не будут предпринимать попыток за счет провокаций или закулисных интриг сорвать намечающийся прогресс”, — сказал президент.
Путин считает происходящее большой трагедией для России, так как украинский народ — братский. Поэтому Москва очень заинтересована в скорейшем наступлении мира.
Россия согласна с тем, что безопасность Украины должна быть обеспечена, и Москва готова работать над этим, добавил российский лидер.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкИстребители пятого поколения F-22 на аэродроме базы Элмендорф-Ричардсон на Аляске, где пройдет церемония встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа
Истребители пятого поколения F-22 на аэродроме базы Элмендорф-Ричардсон на Аляске, где пройдет церемония встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа
“Пока сделки нет”
Трамп, в свою очередь, отметил, что по некоторым пунктам Москве и Вашингтону удалось договориться.
“Самое главное, что у нас неплохой шанс достичь мира”, — подчеркнул он.
Вместе с тем “по самому важному пункту” согласия еще нет, уточнил американский президент. О чем именно речь, не пояснил.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным на Аляске
Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным на Аляске
Но признался: “Мы не смогли найти полного понимания. К сожалению, пока сделки нет”. Но контакты продолжатся. Трамп также пообещал обсудить итоги встречи с европейскими союзниками и Киевом.
На этом все закончилось. Уже после пресс-конференции журналисты узнали еще одну новость: запланированный рабочий завтрак между делегациями отменили. Переговоры завершились раньше, чем ожидалось. Тем не менее, как отмечают практически в унисон западные СМИ, Путину и Трампу удалось "найти точки соприкосновения" и сделать важный шаг к миру.
ОнлайнВстреча Путина и Трампа на Аляске — онлайн-репортаж
Вчера, 15:31