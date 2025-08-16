https://ria.ru/20250816/alyaska-2035701984.html

"Шанс на мир": что сообщили Путин и Трамп в Анкоридже

Переговоры Путина и Трампа — итоги, заявления и что будет дальше

"Шанс на мир": что сообщили Путин и Трамп в Анкоридже

Переговоры в Анкоридже между президентами России и США продлились почти три часа. Стороны достигли понимания по некоторым пунктам урегулирования украинского... РИА Новости, 16.08.2025

2025-08-16T02:42:00+03:00

2025-08-16T02:42:00+03:00

2025-08-16T09:53:00+03:00

встреча путина и трампа на аляске

в мире

москва

россия

сша

пит хегсет

юрий ушаков

марко рубио

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035697356_0:39:3243:1863_1920x0_80_0_0_88a3a2afa86f34564dd05195837c6fbd.jpg

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости, Андрей Сергеев. Переговоры в Анкоридже между президентами России и США продлились почти три часа. Стороны достигли понимания по некоторым пунктам урегулирования украинского конфликта. Также условились о новой встрече. О главном на саммите — в материале РИА Новости.Много неожиданногоНа минуту Владимир Путин отвлекся от разговора с Дональдом Трампом на красной ковровой дорожке: над военной базой Эльмендорф-Ричардсон пролетел стратегический бомбардировщик B-2 в сопровождении F-35. Никто не ожидал такого импровизированного воздушного парада.Да и вообще было много неожиданного. Например, не знали, как встретят гостя, — думали, что у трапа его поприветствуют госсекретарь Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет. Но российского президента ждал лично его американский коллега. Они с улыбками поздоровались и направились к своим машинам — “Аурусу” и “Кадиллаку”.И сразу еще одна неожиданность. Трамп, видимо, в последний момент предложил поехать вместе. Путин согласился. “Переговоры уже начались!” — воскликнул кто-то из журналистов на взлетной полосе после того, как оба президента сели в “Зверя” — автомобиль американского лидера.Внезапно изменился и формат встречи. Предполагалось, что побеседуют тет-а-тет, рядом только переводчики. К середине дня 15 августа появилась информация: будут еще и помощники. А уже к прилету российского гостя, к 11:00 по местному времени (22:00 по Москве), снова все переиграли.В итоге в небольшой зал вместе с главами государств вошли помощник Путина Юрий Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров, спецпредставитель Трампа Стивен Уиткофф, госсекретарь США Марко Рубио. После короткой фотосессии, которая из-за американских репортеров быстро переросла в балаган, приступили к переговорам — за закрытыми дверями.Вокруг все гадали: если договорятся, то о чем? Ждать ли прорыва в урегулировании украинского конфликта? Вариантов высказывали много.Символичное местоПресс-конференция по итогам встречи в формате “три плюс три” тоже была необычной. Во-первых, президенты не стали отвечать на вопросы журналистов, в конце лишь пожали друг другу руки и перекинулись парой фраз. Во-вторых, интересны их заявления.Президент России поблагодарил коллегу за предложение приехать на Аляску и отметил символизм этого места. Север Америки тесно связывал обе страны на разных исторических этапах. Немаловажным было сотрудничество в годы Второй мировой — там, в частности, похоронены советские летчики. Путин выразил признательность властям США и местным жителям за сохранение памяти о героях.Также он выразил признательность Трампу за усилия по урегулированию конфликта. Между сторонами, отметил российский лидер, достигнуто понимание, которое, как надеется Путин, откроет дорогу к миру на Украине.“Мы рассчитываем, что в Киеве и европейских столицах воспримут все это в конструктивном ключе и не станут чинить никаких препятствий. Не будут предпринимать попыток за счет провокаций или закулисных интриг сорвать намечающийся прогресс”, — сказал президент.Путин считает происходящее большой трагедией для России, так как украинский народ — братский. Поэтому Москва очень заинтересована в скорейшем наступлении мира.Россия согласна с тем, что безопасность Украины должна быть обеспечена, и Москва готова работать над этим, добавил российский лидер.“Пока сделки нет”Трамп, в свою очередь, отметил, что по некоторым пунктам Москве и Вашингтону удалось договориться.“Самое главное, что у нас неплохой шанс достичь мира”, — подчеркнул он.Вместе с тем “по самому важному пункту” согласия еще нет, уточнил американский президент. О чем именно речь, не пояснил.Но признался: “Мы не смогли найти полного понимания. К сожалению, пока сделки нет”. Но контакты продолжатся. Трамп также пообещал обсудить итоги встречи с европейскими союзниками и Киевом.На этом все закончилось. Уже после пресс-конференции журналисты узнали еще одну новость: запланированный рабочий завтрак между делегациями отменили. Переговоры завершились раньше, чем ожидалось. Тем не менее, как отмечают практически в унисон западные СМИ, Путину и Трампу удалось "найти точки соприкосновения" и сделать важный шаг к миру.

https://ria.ru/20250815/onlayn-2035542476.html

москва

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

встреча путина и трампа на аляске, в мире, москва, россия, сша, пит хегсет, юрий ушаков, марко рубио, f-35