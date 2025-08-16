https://ria.ru/20250816/aeroporty-2035764313.html

В аэропортах Волгограда и Астрахани ввели временные ограничения на полеты

В аэропортах Волгограда и Астрахани ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 16.08.2025

В аэропортах Волгограда и Астрахани ввели временные ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Астрахани и Волгограда, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 16.08.2025

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Астрахани и Волгограда, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорты Астрахань ("Нариманово"), Волгоград. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в своем Telegram-канале.Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнил Кореняко.

