Рейтинг@Mail.ru
"Мы любим русских". Жители Аляски ждут приезда Путина на саммит с Трампом - РИА Новости, 15.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:07 15.08.2025 (обновлено: 15:40 15.08.2025)
https://ria.ru/20250815/zhiteli-2035533016.html
"Мы любим русских". Жители Аляски ждут приезда Путина на саммит с Трампом
"Мы любим русских". Жители Аляски ждут приезда Путина на саммит с Трампом - РИА Новости, 15.08.2025
"Мы любим русских". Жители Аляски ждут приезда Путина на саммит с Трампом
Жители Аляски в преддверии встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа признаются в любви к российскому президенту и народу и с нетерпением ждут РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T15:07:00+03:00
2025-08-15T15:40:00+03:00
в мире
аляска
казахстан
россия
владимир путин
встреча путина и трампа на аляске
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035545736_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2875977fe1bbb6775e960a205069d9f8.jpg
АНКОРИДЖ, 15 авг – РИА Новости. Жители Аляски в преддверии встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа признаются в любви к российскому президенту и народу и с нетерпением ждут пятничного саммита, передает корреспондент РИА Новости. "Мы любим русских! Русские – братья... Да, Путин приезжает в пятницу! Мы любим Путина, мы любим русских! Мы братья", – поделились с агентством представители коренных народов Аляски. Работающие в одном из крупных ресторанов города 49th State граждане Казахстана рассказали РИА Новости, что заметили в последние дни журналистов в городе, отметили ажиотаж, не свойственный для небольшого города. "Я думал, здесь я никого не встречу, здесь не будет никакого ажиотажа... Но вы же знаете, что будет 15 августа!" – сказал работник заведения. Его коллега поделилась, что в последние дни в Анкоридже "люди новые точно появились", например, журналисты. Другие местные жители, например, пилот санавиации Алексей, надеются на позитивный исход саммита: "может быть, о чем-нибудь договорятся хорошем". Также горожане Анкориджа припоминают и былые времена сотрудничества, намекая на важность его продолжения. "Мы хотим предложить миру мир! Если Россия и США помнят дни, когда киты застряли (речь, вероятно, об операции "Прорыв" - ред.), мы помогли друг другу их освободить. Почему мы не можем помириться?" – рассказал ещё один мужчина.
https://ria.ru/20250815/alyaska-2035397867.html
https://ria.ru/20250815/peregovory-2035523171.html
аляска
казахстан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Жители Аляски о саммите Путина и Трампа
Жители Аляски в преддверии встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа признаются в любви к российскому президенту и народу и с нетерпением ждут пятничного саммита.
2025-08-15T15:07
true
PT1M20S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035545736_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7328e73fc9088f064763b9b44ba962d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, аляска, казахстан, россия, владимир путин, встреча путина и трампа на аляске, дональд трамп
В мире, Аляска, Казахстан, Россия, Владимир Путин, Встреча Путина и Трампа на Аляске, Дональд Трамп
"Мы любим русских". Жители Аляски ждут приезда Путина на саммит с Трампом

Жители Аляски в преддверии саммита РФ и США признаются в любви к Путину и народу

Читать ria.ru в
Дзен
АНКОРИДЖ, 15 авг – РИА Новости. Жители Аляски в преддверии встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа признаются в любви к российскому президенту и народу и с нетерпением ждут пятничного саммита, передает корреспондент РИА Новости.
"Мы любим русских! Русские – братья... Да, Путин приезжает в пятницу! Мы любим Путина, мы любим русских! Мы братья", – поделились с агентством представители коренных народов Аляски.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Путин и Трамп готовятся удивить весь мир: главные интриги встречи на Аляске
Вчера, 00:00
Работающие в одном из крупных ресторанов города 49th State граждане Казахстана рассказали РИА Новости, что заметили в последние дни журналистов в городе, отметили ажиотаж, не свойственный для небольшого города.
"Я думал, здесь я никого не встречу, здесь не будет никакого ажиотажа... Но вы же знаете, что будет 15 августа!" – сказал работник заведения.
Его коллега поделилась, что в последние дни в Анкоридже "люди новые точно появились", например, журналисты.
Другие местные жители, например, пилот санавиации Алексей, надеются на позитивный исход саммита: "может быть, о чем-нибудь договорятся хорошем".
Также горожане Анкориджа припоминают и былые времена сотрудничества, намекая на важность его продолжения.
"Мы хотим предложить миру мир! Если Россия и США помнят дни, когда киты застряли (речь, вероятно, об операции "Прорыв" - ред.), мы помогли друг другу их освободить. Почему мы не можем помириться?" – рассказал ещё один мужчина.
Американские военнослужащие у военной базы США Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
В состав делегации Трампа на переговорах с Путиным вошли 16 человек
Вчера, 14:35
 
В миреАляскаКазахстанРоссияВладимир ПутинВстреча Путина и Трампа на АляскеДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала