"Мы любим русских". Жители Аляски ждут приезда Путина на саммит с Трампом
"Мы любим русских". Жители Аляски ждут приезда Путина на саммит с Трампом
АНКОРИДЖ, 15 авг – РИА Новости. Жители Аляски в преддверии встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа признаются в любви к российскому президенту и народу и с нетерпением ждут пятничного саммита, передает корреспондент РИА Новости. "Мы любим русских! Русские – братья... Да, Путин приезжает в пятницу! Мы любим Путина, мы любим русских! Мы братья", – поделились с агентством представители коренных народов Аляски. Работающие в одном из крупных ресторанов города 49th State граждане Казахстана рассказали РИА Новости, что заметили в последние дни журналистов в городе, отметили ажиотаж, не свойственный для небольшого города. "Я думал, здесь я никого не встречу, здесь не будет никакого ажиотажа... Но вы же знаете, что будет 15 августа!" – сказал работник заведения. Его коллега поделилась, что в последние дни в Анкоридже "люди новые точно появились", например, журналисты. Другие местные жители, например, пилот санавиации Алексей, надеются на позитивный исход саммита: "может быть, о чем-нибудь договорятся хорошем". Также горожане Анкориджа припоминают и былые времена сотрудничества, намекая на важность его продолжения. "Мы хотим предложить миру мир! Если Россия и США помнят дни, когда киты застряли (речь, вероятно, об операции "Прорыв" - ред.), мы помогли друг другу их освободить. Почему мы не можем помириться?" – рассказал ещё один мужчина.
