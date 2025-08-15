https://ria.ru/20250815/zelenskij-2035631687.html

Зеленский грубо ошибся, поставив на Британию, считает эксперт

Зеленский грубо ошибся, поставив на Британию, считает эксперт

Владимир Зеленский грубо ошибся, поставив на Великобританию и пытаясь с ее помощью манипулировать США, заявила РИА Новости экс-сенатор от Крыма, член... РИА Новости, 15.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Владимир Зеленский грубо ошибся, поставив на Великобританию и пытаясь с ее помощью манипулировать США, заявила РИА Новости экс-сенатор от Крыма, член экспертного совета при комитете Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди. "Поставив всё на Британию Зеленский грубо ошибся. Попытки Зеленского манипулировать Вашингтоном руками Лондона привели к обратному результату. Традиционное самомнение Британии о том, что она может в своих интересах и интересах своих вассалов манипулировать США разбилось о категорическое нежелание Дональда Трампа участвовать в проигрышных для США сделках", - сказала Ковитиди. По ее словам, Британия, вынуждено следующая в фарватере политического курса Вашингтона, не сможет остановить процесс мирного урегулирования, начало которому закладывают президенты России и США. "У Европы нет иного пути как принять условия игры, обозначенные Аляской. Есть все основания полагать, что диалог двух мировых ядерных держав на Аляске - это начало нового этапа мировой истории", - сказала Ковитиди.

