Захарова пошутила о попытке Зеленского попасть на переговоры на Аляске - РИА Новости, 15.08.2025
08:53 15.08.2025 (обновлено: 12:23 15.08.2025)
Захарова пошутила о попытке Зеленского попасть на переговоры на Аляске
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова в шутку написала в Telegram-канале, что лось, замеченный на Аляске недалеко от места саммита России и США, — это отчаявшийся Владимир Зеленский. Дипломат привела кадры, на которых запечатлено животное, которое, как утверждается, пыталось попасть на площадку переговоров."Зеленский уже не знает, что придумать", — пошутила Захарова.Как сообщал представитель Кремля Юрий Ушаков, Путин и Трамп встретятся в Анкоридже в пятницу в 22:30 мск. Саммит пройдет на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Политики сначала пообщаются тет-а-тет, затем — с участием делегаций, далее переговоры продолжатся за рабочим завтраком. Присутствие Зеленского не предполагается.
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Официальный представитель МИД Мария Захарова
© РИА Новости / Виталий Белоусов
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова в шутку написала в Telegram-канале, что лось, замеченный на Аляске недалеко от места саммита России и США, — это отчаявшийся Владимир Зеленский.
Дипломат привела кадры, на которых запечатлено животное, которое, как утверждается, пыталось попасть на площадку переговоров.
"Зеленский уже не знает, что придумать", — пошутила Захарова.
Как сообщал представитель Кремля Юрий Ушаков, Путин и Трамп встретятся в Анкоридже в пятницу в 22:30 мск. Саммит пройдет на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Политики сначала пообщаются тет-а-тет, затем — с участием делегаций, далее переговоры продолжатся за рабочим завтраком. Присутствие Зеленского не предполагается.
