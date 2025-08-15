https://ria.ru/20250815/zaharova-2035441724.html
Захарова пошутила о попытке Зеленского попасть на переговоры на Аляске
Захарова пошутила о попытке Зеленского попасть на переговоры на Аляске - РИА Новости, 15.08.2025
Захарова пошутила о попытке Зеленского попасть на переговоры на Аляске
Официальный представитель МИД Мария Захарова в шутку написала в Telegram-канале, что лось, замеченный на Аляске недалеко от места саммита России и США, — это... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T08:53:00+03:00
2025-08-15T08:53:00+03:00
2025-08-15T12:23:00+03:00
в мире
россия
аляска
сша
владимир зеленский
мария захарова
владимир путин
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149545/59/1495455949_0:0:2960:1666_1920x0_80_0_0_c1c614dbd279cd1c3e49b332b2afb464.jpg
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова в шутку написала в Telegram-канале, что лось, замеченный на Аляске недалеко от места саммита России и США, — это отчаявшийся Владимир Зеленский. Дипломат привела кадры, на которых запечатлено животное, которое, как утверждается, пыталось попасть на площадку переговоров."Зеленский уже не знает, что придумать", — пошутила Захарова.Как сообщал представитель Кремля Юрий Ушаков, Путин и Трамп встретятся в Анкоридже в пятницу в 22:30 мск. Саммит пройдет на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Политики сначала пообщаются тет-а-тет, затем — с участием делегаций, далее переговоры продолжатся за рабочим завтраком. Присутствие Зеленского не предполагается.
https://ria.ru/20250815/moment-2035471324.html
https://ria.ru/20250815/peregovory-2035344979.html
россия
аляска
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149545/59/1495455949_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_2bc83b35e87bd5e5761c5c2b92c93ca3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, аляска, сша, владимир зеленский, мария захарова, владимир путин, встреча путина и трампа на аляске, юрий ушаков
В мире, Россия, Аляска, США, Владимир Зеленский, Мария Захарова, Владимир Путин, Встреча Путина и Трампа на Аляске, Юрий Ушаков
Захарова пошутила о попытке Зеленского попасть на переговоры на Аляске
Захарова назвала замеченного на Аляске лося отчаявшимся Зеленским