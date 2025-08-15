https://ria.ru/20250815/vybros-2035415701.html

Вулкан Ключевской выбросил пепел на восемь километров

Вулкан Ключевской на Камчатке произвел мощный пепловый выброс на высоту восемь километров, создав угрозу для авиасообщения, сообщили в Камчатской группе... РИА Новости, 15.08.2025

камчатка

евразия

российская академия наук

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

П.-КАМЧАТСКИЙ, 15 авг - РИА Новости. Вулкан Ключевской на Камчатке произвел мощный пепловый выброс на высоту восемь километров, создав угрозу для авиасообщения, сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. "В 09.50 по местному времени (0.50 мск) эксплозии подняли пепел вулкана Ключевской на восемь километров над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 521 километр на восток-северо-восток от вулкана", - отметили ученые. Для авиации установлен оранжевый код опасности, что представляет угрозу как для местных, так и для международных авиаперевозок. Ключевской, расположенный в 30 километрах от поселка Ключи, остается одним из самых активных вулканов Евразии. Последнее сильное извержение началось 31 июля, после мощного землетрясения, произошедшего на Камчатке 30 июля. Вулкан выбрасывает столбы пепла на высоту от пяти до 12 километров. В населенных пунктах Усть-Камчатского муниципального округа выпал пепел.

