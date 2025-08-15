https://ria.ru/20250815/vulkan-2035504807.html

Вулкан Ключевской выбросил пепел на восемь километров

Вулкан Ключевской выбросил пепел на восемь километров

П.-КАМЧАТСКИЙ, 15 авг – РИА Новости. Вулкан Ключевской на Камчатке произвел пепловый выброс на высоту 8 километров над уровнем моря, сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. "В 21.30 по камчатскому времени (09.30 UTC) эксплозии подняли пепел вулкана Ключевской на 8 километров над уровнем моря", - рассказали ученые. Согласно данным мониторинга, шлейф пепла протянулся на 100 километров в северо-восточном направлении от вулкана. KVERT установил для района оранжевый код авиационной опасности. "Активность вулкана опасна для местных и международных авиаперевозок", - указано в сообщении. Ключевской, расположенный в 30 километрах от поселка Ключи, остается одним из самых активных вулканов Евразии. Последнее сильное извержение началось 31 июля, после мощного землетрясения, произошедшего на Камчатке 30 июля. С тех пор вулкан выбрасывает столбы пепла на высоту от 5 до 12 километров. В населенных пунктах Усть-Камчатского муниципального округа выпал пепел.

