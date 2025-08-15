Экс-посол США в Швейцарии назвал саммит Путина и Трампа важным шагом к миру
Макмаллен: саммит Путина и Трампа важный шаг к обеспечению мира и процветания
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время переговоров в узком составе на Аляске
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Бывший посол США в Швейцарии Эд Макмаллен заявил РИА Новости, что считает саммит между лидерами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом важным шагом на пути к более безопасному миру.
"Я, как и большинство американцев, рад видеть, что президент Трамп выполнил своё предвыборное обещание взаимодействовать с мировыми лидерами ради мира и процветания. Этот саммит Трампа и Путина является важным шагом к обеспечению более безопасного мира с чётким взаимопониманием между нашими двумя великими странами", - заявил бывший дипломат, занимавший свой пост во время первой администрации Трампа.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров начнется на военной базе Элмендорф-Ричардсон, в 22.30 мск. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций. Позже Белый дом обнародовал расписание поездки Трампа на Аляску, где отмечается, что встреча с российским лидером состоится в 22.00 мск.
В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.
Встреча Путина и Трампа на Аляске
Вчера, 23:50