https://ria.ru/20250815/vstrecha-2035664207.html

Экс-посол США в Швейцарии назвал саммит Путина и Трампа важным шагом к миру

Экс-посол США в Швейцарии назвал саммит Путина и Трампа важным шагом к миру - РИА Новости, 15.08.2025

Экс-посол США в Швейцарии назвал саммит Путина и Трампа важным шагом к миру

Бывший посол США в Швейцарии Эд Макмаллен заявил РИА Новости, что считает саммит между лидерами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом важным шагом на... РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15T23:53:00+03:00

2025-08-15T23:53:00+03:00

2025-08-15T23:54:00+03:00

в мире

россия

сша

аляска

дональд трамп

владимир путин

встреча путина и трампа на аляске

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035662270_0:483:2048:1635_1920x0_80_0_0_245dba8f75a59a959defcd77c4abbfff.jpg

ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Бывший посол США в Швейцарии Эд Макмаллен заявил РИА Новости, что считает саммит между лидерами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом важным шагом на пути к более безопасному миру. "Я, как и большинство американцев, рад видеть, что президент Трамп выполнил своё предвыборное обещание взаимодействовать с мировыми лидерами ради мира и процветания. Этот саммит Трампа и Путина является важным шагом к обеспечению более безопасного мира с чётким взаимопониманием между нашими двумя великими странами", - заявил бывший дипломат, занимавший свой пост во время первой администрации Трампа. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров начнется на военной базе Элмендорф-Ричардсон, в 22.30 мск. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций. Позже Белый дом обнародовал расписание поездки Трампа на Аляску, где отмечается, что встреча с российским лидером состоится в 22.00 мск. В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20250815/putin-2035663615.html

россия

сша

аляска

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, аляска, дональд трамп, владимир путин, встреча путина и трампа на аляске