Вучич надеется, что Путин и Трамп достигнут договоренности на Аляске
23:40 15.08.2025
Вучич надеется, что Путин и Трамп достигнут договоренности на Аляске
Вучич надеется, что Путин и Трамп достигнут договоренности на Аляске
Вучич надеется, что Путин и Трамп достигнут договоренности на Аляске

БЕЛГРАД, 15 авг – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич выразил надежду, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп достигнут какой-либо договоренности на встрече на Аляске, ее отсутствие создаст проблемы сербскому государству и всему миру.
"Надеюсь и верю, что они достигнут некой договоренности. Какой бы договор они не достигли, это было бы большим облегчением для мира. Любое отсутствие договоренности между ними, как мне кажется, только создавало бы проблемы всем в мире, а нашей стране особенно, из-за специфической ситуации и позиции, в которой мы находимся", - заявил Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии в пятницу.
Совет национальной безопасности Сербии в начале СВО озвучил выводы, которыми осудил действия России на Украине, но отказался вводить санкции против РФ. Официальный Белград также поддерживает военный нейтралитет и не вступает в НАТО и другие военные блоки, согласно резолюции парламента 2007 года.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров начнется на военной базе Элмендорф-Ричардсон в 22.30 мск. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций. Позже Белый дом обнародовал расписание поездки Трампа на Аляску, где отмечается, что встреча с российским лидером состоится в 22.00 мск.
В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Ожидается, что они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
Появились кадры начала встречи Путина и Трампа на Аляске
