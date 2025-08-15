https://ria.ru/20250815/vstrecha-2035644746.html

"Кратчайший путь": в США дали совет Трампу перед встречей с Путиным

"Кратчайший путь": в США дали совет Трампу перед встречей с Путиным - РИА Новости, 15.08.2025

"Кратчайший путь": в США дали совет Трампу перед встречей с Путиным

Если Дональд Трамп хочет прекращения огня, он должен осознать, что для этого требуется вывод войск ВСУ с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, РИА Новости, 15.08.2025

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Если Дональд Трамп хочет прекращения огня, он должен осознать, что для этого требуется вывод войск ВСУ с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, заявил американский геополитический аналитик Скотт Риттер в эфире Sputnik."Чего хочет Трамп, так это прекращения огня. Вот и все. <…> Если Путин сможет убедить его, что кратчайший путь к прекращению огня для Украины - это покинуть российские области и сказать НАТО "нет", то всё. Это всё, что нужно для прекращения огня", — сказал он.Эксперт отметил, что в противном случае Россия будет готова освободить территории областей силой.Саммит России и СШАКак заявлял представитель Кремля Юрий Ушаков, встреча пройдет на военной базе Эльмендорф — Ричардсон, сначала Трамп и Путин пообщаются тет-а-тет, затем — с участием делегаций, далее переговоры продолжатся за рабочим завтраком.Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса, стороны обменяются мнениями о сотрудничестве Москвы и Вашингтона. Президенты обсудят задачи обеспечения мира и безопасности, вопросы международной и региональной повестки.Подписание документов во время встречи не ожидается. О достигнутых договоренностях политики расскажут на совместной пресс-конференции.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>

