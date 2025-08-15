Рейтинг@Mail.ru
Путин и Трамп после встречи вместе сели в автомобиль американского лидера - РИА Новости, 15.08.2025
22:16 15.08.2025 (обновлено: 22:36 15.08.2025)
Путин и Трамп после встречи вместе сели в автомобиль американского лидера
Путин и Трамп после встречи вместе сели в автомобиль американского лидера - РИА Новости, 15.08.2025
Путин и Трамп после встречи вместе сели в автомобиль американского лидера
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп после встречи в аэропорту Анкориджа сели в автомобиль американского лидера, передает корреспондент РИА Новости, 15.08.2025
встреча путина и трампа на аляске
россия
владимир путин
сша
дональд трамп
аляска
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 15 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп после встречи в аэропорту Анкориджа сели в автомобиль американского лидера, передает корреспондент РИА Новости.Самолет президента РФ приземлился на Аляске, где состоятся переговоры Путина с Трампом.Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу в узком составе, а затем с участием делегаций.В переговорах с российской стороны примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
россия
сша
аляска
Путин и Трамп садятся в автомобиль после встречи в аэропорту Анкориджа
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп после встречи в аэропорту Анкориджа сели в автомобиль американского лидера, передает корреспондент РИА Новости 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы
встреча путина и трампа на аляске, россия, владимир путин, сша, дональд трамп, аляска
Встреча Путина и Трампа на Аляске, Россия, Владимир Путин, США, Дональд Трамп, Аляска
Путин и Трамп после встречи вместе сели в автомобиль американского лидера

Путин и Трамп после встречи в аэропорту сели вместе в автомобиль президента США

АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 15 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп после встречи в аэропорту Анкориджа сели в автомобиль американского лидера, передает корреспондент РИА Новости.
Самолет президента РФ приземлился на Аляске, где состоятся переговоры Путина с Трампом.
Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу в узком составе, а затем с участием делегаций.
В переговорах с российской стороны примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
Перед трапом самолета Путина на Аляске расстелили красную дорожку
