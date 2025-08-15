https://ria.ru/20250815/vstrecha-2035642352.html
Путин и Трамп после встречи вместе сели в автомобиль американского лидера
Путин и Трамп после встречи вместе сели в автомобиль американского лидера - РИА Новости, 15.08.2025
Путин и Трамп после встречи вместе сели в автомобиль американского лидера
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп после встречи в аэропорту Анкориджа сели в автомобиль американского лидера, передает корреспондент РИА Новости, 15.08.2025
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 15 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп после встречи в аэропорту Анкориджа сели в автомобиль американского лидера, передает корреспондент РИА Новости.Самолет президента РФ приземлился на Аляске, где состоятся переговоры Путина с Трампом.Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу в узком составе, а затем с участием делегаций.В переговорах с российской стороны примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Путин и Трамп садятся в автомобиль после встречи в аэропорту Анкориджа
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп после встречи в аэропорту Анкориджа сели в автомобиль американского лидера, передает корреспондент РИА Новости 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы
Путин и Трамп после встречи вместе сели в автомобиль американского лидера
Путин и Трамп после встречи в аэропорту сели вместе в автомобиль президента США