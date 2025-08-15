https://ria.ru/20250815/vstrecha-2035632835.html

Десятки журналистов ожидают прибытия делегаций на базу в Анкоридже

Десятки журналистов ожидают прибытия делегаций на базу в Анкоридже - РИА Новости, 15.08.2025

Десятки журналистов ожидают прибытия делегаций на базу в Анкоридже

Десятки журналистов окружили подъезды к объединенной военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске в ожидании приезда делегаций России и США во главе с РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15T21:17:00+03:00

2025-08-15T21:17:00+03:00

2025-08-15T21:21:00+03:00

россия

аляска

сша

дональд трамп

владимир путин

юрий ушаков

встреча путина и трампа на аляске

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035633164_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_921aac3042691cb6f34a52a1b02205fa.jpg

АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 15 авг - РИА Новости. Игорь Наймушин, Юрий Апрелефф. Десятки журналистов окружили подъезды к объединенной военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске в ожидании приезда делегаций России и США во главе с президентами двух стран, передают корреспонденты РИА Новости с места событий. Наибольшее число представителей СМИ в настоящее время находится у контрольно-пропускного пункта Boniface Gate. Вдоль дороги, ведущей к КПП, расположилось множество телекамер, организованы передвижные студии, работают фотографы. При этом в нескольких десятках метров от базы на пешеходных зонах поперек дороги прочерчена синяя полоса, которую запрещено пересекать гражданским лицам без наличия пропуска. На соседнем с ним КПП Muldoon Gate расположились еще несколько съемочных групп. В этом месте персонал военной базы потребовал от каждого журналиста предоставить его личные данные, объяснив это требованиями безопасности. Кроме того, на обоих объектах военные настоятельно просят журналистов не снимать процесс заезда автотранспорта на ККП. "Только в целях осуществления процедуры въезда", - объяснила агентству дежурный офицер. При этом неизвестно, через какой КПП будут заезжать на базу делегации во главе с президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров начнется на военной базе Элмендорф-Ричардсон в 22.30 мск. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций. Позже Белый дом обнародовал расписание поездки Трампа на Аляску, где отмечается, что встреча с российским лидером состоится в 22.00 мск. В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Ожидается, что они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20250815/posol-2035631065.html

https://ria.ru/20250815/alyaska-2035397867.html

https://ria.ru/20250815/tramp-2035619541.html

россия

аляска

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Десятки журналистов у подъездов к военной базе Элмендорф-Ричардсон есятки журналистов окружили подъезды к военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже в ожидании приезда делегаций России и США, передают корреспонденты РИА Новости с места событий. Наибольшее количество представителей СМИ в настоящее время находятся у контрольно-пропускного пункта Boniface Gate. Вдоль дороги, ведущей к КПП, расположилось множество телекамер, организованы передвижные студии, работают фотографы. В нескольких десятках метров от базы на пешеходных зонах поперек дороги прочерчена синяя полоса, которую запрещено пересекать гражданским лицам без наличия пропуска. 2025-08-15T21:17 true PT0M22S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, аляска, сша, дональд трамп, владимир путин, юрий ушаков, встреча путина и трампа на аляске