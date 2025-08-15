Рейтинг@Mail.ru
Десятки журналистов ожидают прибытия делегаций на базу в Анкоридже - РИА Новости, 15.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:17 15.08.2025 (обновлено: 21:21 15.08.2025)
https://ria.ru/20250815/vstrecha-2035632835.html
Десятки журналистов ожидают прибытия делегаций на базу в Анкоридже
Десятки журналистов ожидают прибытия делегаций на базу в Анкоридже - РИА Новости, 15.08.2025
Десятки журналистов ожидают прибытия делегаций на базу в Анкоридже
Десятки журналистов окружили подъезды к объединенной военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске в ожидании приезда делегаций России и США во главе с РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T21:17:00+03:00
2025-08-15T21:21:00+03:00
россия
аляска
сша
дональд трамп
владимир путин
юрий ушаков
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035633164_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_921aac3042691cb6f34a52a1b02205fa.jpg
АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 15 авг - РИА Новости. Игорь Наймушин, Юрий Апрелефф. Десятки журналистов окружили подъезды к объединенной военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске в ожидании приезда делегаций России и США во главе с президентами двух стран, передают корреспонденты РИА Новости с места событий. Наибольшее число представителей СМИ в настоящее время находится у контрольно-пропускного пункта Boniface Gate. Вдоль дороги, ведущей к КПП, расположилось множество телекамер, организованы передвижные студии, работают фотографы. При этом в нескольких десятках метров от базы на пешеходных зонах поперек дороги прочерчена синяя полоса, которую запрещено пересекать гражданским лицам без наличия пропуска. На соседнем с ним КПП Muldoon Gate расположились еще несколько съемочных групп. В этом месте персонал военной базы потребовал от каждого журналиста предоставить его личные данные, объяснив это требованиями безопасности. Кроме того, на обоих объектах военные настоятельно просят журналистов не снимать процесс заезда автотранспорта на ККП. "Только в целях осуществления процедуры въезда", - объяснила агентству дежурный офицер. При этом неизвестно, через какой КПП будут заезжать на базу делегации во главе с президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров начнется на военной базе Элмендорф-Ричардсон в 22.30 мск. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций. Позже Белый дом обнародовал расписание поездки Трампа на Аляску, где отмечается, что встреча с российским лидером состоится в 22.00 мск. В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Ожидается, что они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20250815/posol-2035631065.html
https://ria.ru/20250815/alyaska-2035397867.html
https://ria.ru/20250815/tramp-2035619541.html
россия
аляска
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Десятки журналистов у подъездов к военной базе Элмендорф-Ричардсон
есятки журналистов окружили подъезды к военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже в ожидании приезда делегаций России и США, передают корреспонденты РИА Новости с места событий. Наибольшее количество представителей СМИ в настоящее время находятся у контрольно-пропускного пункта Boniface Gate. Вдоль дороги, ведущей к КПП, расположилось множество телекамер, организованы передвижные студии, работают фотографы. В нескольких десятках метров от базы на пешеходных зонах поперек дороги прочерчена синяя полоса, которую запрещено пересекать гражданским лицам без наличия пропуска.
2025-08-15T21:17
true
PT0M22S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035633164_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_a03c27219f42c92d4fb47a36ee87cccc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, аляска, сша, дональд трамп, владимир путин, юрий ушаков, встреча путина и трампа на аляске
Россия, Аляска, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Десятки журналистов ожидают прибытия делегаций на базу в Анкоридже

Десятки журналистов ожидают делегации у базы Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже

Читать ria.ru в
Дзен
АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 15 авг - РИА Новости. Игорь Наймушин, Юрий Апрелефф. Десятки журналистов окружили подъезды к объединенной военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске в ожидании приезда делегаций России и США во главе с президентами двух стран, передают корреспонденты РИА Новости с места событий.
Наибольшее число представителей СМИ в настоящее время находится у контрольно-пропускного пункта Boniface Gate. Вдоль дороги, ведущей к КПП, расположилось множество телекамер, организованы передвижные студии, работают фотографы.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Посол России в США оценил перспективы встречи Путина и Трампа
Вчера, 21:06
При этом в нескольких десятках метров от базы на пешеходных зонах поперек дороги прочерчена синяя полоса, которую запрещено пересекать гражданским лицам без наличия пропуска.
На соседнем с ним КПП Muldoon Gate расположились еще несколько съемочных групп. В этом месте персонал военной базы потребовал от каждого журналиста предоставить его личные данные, объяснив это требованиями безопасности. Кроме того, на обоих объектах военные настоятельно просят журналистов не снимать процесс заезда автотранспорта на ККП.
"Только в целях осуществления процедуры въезда", - объяснила агентству дежурный офицер.
При этом неизвестно, через какой КПП будут заезжать на базу делегации во главе с президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Путин и Трамп готовятся удивить весь мир: главные интриги встречи на Аляске
Вчера, 00:00
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров начнется на военной базе Элмендорф-Ричардсон в 22.30 мск. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций. Позже Белый дом обнародовал расписание поездки Трампа на Аляску, где отмечается, что встреча с российским лидером состоится в 22.00 мск.
В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Ожидается, что они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Трамп рассказал о своих ожиданиях от встречи с Путиным
Вчера, 19:40
 
РоссияАляскаСШАДональд ТрампВладимир ПутинЮрий УшаковВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала