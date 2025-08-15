https://ria.ru/20250815/vstrecha-2035632835.html
Десятки журналистов ожидают прибытия делегаций на базу в Анкоридже
Десятки журналистов ожидают прибытия делегаций на базу в Анкоридже - РИА Новости, 15.08.2025
Десятки журналистов ожидают прибытия делегаций на базу в Анкоридже
Десятки журналистов окружили подъезды к объединенной военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске в ожидании приезда делегаций России и США во главе с РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T21:17:00+03:00
2025-08-15T21:17:00+03:00
2025-08-15T21:21:00+03:00
россия
аляска
сша
дональд трамп
владимир путин
юрий ушаков
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035633164_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_921aac3042691cb6f34a52a1b02205fa.jpg
АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 15 авг - РИА Новости. Игорь Наймушин, Юрий Апрелефф. Десятки журналистов окружили подъезды к объединенной военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске в ожидании приезда делегаций России и США во главе с президентами двух стран, передают корреспонденты РИА Новости с места событий. Наибольшее число представителей СМИ в настоящее время находится у контрольно-пропускного пункта Boniface Gate. Вдоль дороги, ведущей к КПП, расположилось множество телекамер, организованы передвижные студии, работают фотографы. При этом в нескольких десятках метров от базы на пешеходных зонах поперек дороги прочерчена синяя полоса, которую запрещено пересекать гражданским лицам без наличия пропуска. На соседнем с ним КПП Muldoon Gate расположились еще несколько съемочных групп. В этом месте персонал военной базы потребовал от каждого журналиста предоставить его личные данные, объяснив это требованиями безопасности. Кроме того, на обоих объектах военные настоятельно просят журналистов не снимать процесс заезда автотранспорта на ККП. "Только в целях осуществления процедуры въезда", - объяснила агентству дежурный офицер. При этом неизвестно, через какой КПП будут заезжать на базу делегации во главе с президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров начнется на военной базе Элмендорф-Ричардсон в 22.30 мск. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций. Позже Белый дом обнародовал расписание поездки Трампа на Аляску, где отмечается, что встреча с российским лидером состоится в 22.00 мск. В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Ожидается, что они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
https://ria.ru/20250815/posol-2035631065.html
https://ria.ru/20250815/alyaska-2035397867.html
https://ria.ru/20250815/tramp-2035619541.html
россия
аляска
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035633164_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_a03c27219f42c92d4fb47a36ee87cccc.jpg
Десятки журналистов у подъездов к военной базе Элмендорф-Ричардсон
есятки журналистов окружили подъезды к военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже в ожидании приезда делегаций России и США, передают корреспонденты РИА Новости с места событий.
Наибольшее количество представителей СМИ в настоящее время находятся у контрольно-пропускного пункта Boniface Gate. Вдоль дороги, ведущей к КПП, расположилось множество телекамер, организованы передвижные студии, работают фотографы. В нескольких десятках метров от базы на пешеходных зонах поперек дороги прочерчена синяя полоса, которую запрещено пересекать гражданским лицам без наличия пропуска.
2025-08-15T21:17
true
PT0M22S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, аляска, сша, дональд трамп, владимир путин, юрий ушаков, встреча путина и трампа на аляске
Россия, Аляска, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Десятки журналистов ожидают прибытия делегаций на базу в Анкоридже
Десятки журналистов ожидают делегации у базы Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже