https://ria.ru/20250815/vstrecha-2035625204.html
Посол России в США заявил, что ожидает положительного саммита на Аляске
Посол России в США заявил, что ожидает положительного саммита на Аляске - РИА Новости, 15.08.2025
Посол России в США заявил, что ожидает положительного саммита на Аляске
Посол РФ в США Александр Дарчиев заявил РИА новости, что ожидает положительного исхода от российско-американского саммита на Аляске. РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T20:34:00+03:00
2025-08-15T20:34:00+03:00
2025-08-15T20:49:00+03:00
александр дарчиев
встреча путина и трампа на аляске
россия
владимир путин
сша
дональд трамп
аляска
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035626824_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ec8a33b8dfe9e5f7bfe058104b2b8221.jpg
АНКОРИДЖ, 15 авг - РИА Новости. Посол РФ в США Александр Дарчиев заявил РИА новости, что ожидает положительного исхода от российско-американского саммита на Аляске."Положительный", - сказал дипломат перед встречей лидеров стран в ответ на вопрос об ожидаемом им исходе.Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров начнется на военной базе Элмендорф-Ричардсон в 22.30 мск. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций.В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Ожидается, что они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
https://ria.ru/20250815/alyaska-2035397867.html
россия
сша
аляска
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035626824_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f2ddf250886432c72f14f6765c51c389.jpg
Посол России в США Дарчиев об ожиданиях от саммита
❗️Посол России в США Дарчиев заявил РИА новости, что ожидает положительного исхода от саммита на Аляске. Он сообщил, что у России "нет завышенных ожиданий" от переговоров. У России хорошо аргументированная и подготовленная позиция для переговоров Путина и Трампа, отметил посол.
Дарчиев заявил, что Путин и Трамп "обсудят всю повестку".
🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы
2025-08-15T20:34
true
PT0M40S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр дарчиев, встреча путина и трампа на аляске, россия, владимир путин, сша, дональд трамп, аляска
Александр Дарчиев, Встреча Путина и Трампа на Аляске, Россия, Владимир Путин, США, Дональд Трамп, Аляска
Посол России в США заявил, что ожидает положительного саммита на Аляске
Дарчиев заявил, что ожидает положительного исхода саммита на Аляске