Посол России в США заявил, что ожидает положительного саммита на Аляске

Посол РФ в США Александр Дарчиев заявил РИА новости, что ожидает положительного исхода от российско-американского саммита на Аляске.

2025-08-15

2025-08-15T20:34:00+03:00

2025-08-15T20:49:00+03:00

АНКОРИДЖ, 15 авг - РИА Новости. Посол РФ в США Александр Дарчиев заявил РИА новости, что ожидает положительного исхода от российско-американского саммита на Аляске."Положительный", - сказал дипломат перед встречей лидеров стран в ответ на вопрос об ожидаемом им исходе.Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров начнется на военной базе Элмендорф-Ричардсон в 22.30 мск. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций.В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Ожидается, что они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>

Посол России в США Дарчиев об ожиданиях от саммита ❗️Посол России в США Дарчиев заявил РИА новости, что ожидает положительного исхода от саммита на Аляске. Он сообщил, что у России "нет завышенных ожиданий" от переговоров. У России хорошо аргументированная и подготовленная позиция для переговоров Путина и Трампа, отметил посол. Дарчиев заявил, что Путин и Трамп "обсудят всю повестку".

