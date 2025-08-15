https://ria.ru/20250815/vstrecha-2035575894.html

Вылет Путина на встречу с Трампом будет пунктуальным, заявили в Кремле

Вылет Путина на встречу с Трампом будет пунктуальным, заявили в Кремле

МАГАДАН, 15 авг - РИА Новости. Вылет президента России Владимира Путина из Магадана в Анкоридж, где пройдет его встреча с коллегой из США Дональдом Трампом, будет "пунктуальным".Песков сообщил, что в настоящий момент президент проводит совещание по вопросам развития Магаданской области."Потом будет отдельная встреча с губернатором. И потом будет пунктуальный отлет из Магадана в Анкоридж в связи с тем, что ровно в 11 часов по тамошнему времени президент должен приземлиться, его будет встречать у самолета президент Трамп", - сказал Песков в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину.Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров начнется на военной базе Элмендорф-Ричардсон в 22.30 мск. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций.В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Ожидается, что они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>

