Премьер Словакии выразил надежду на завершение конфликта на Украине

14:08 15.08.2025
БРАТИСЛАВА, 15 авг - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил надежду, что встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске будет вести к завершению конфликта на Украине. "Для правительства Словакии самым важным является то, чтобы сегодняшняя встреча двух сильных игроков мировой политики вела к перемирию и прекращению бессмысленного убийства славян.... Конечно, эта встреча может принести и другие результаты, которые будут комментировать разными способами. Для нас как правительства, которое ориентировано на мир, однако самым основным является то, чтобы сегодняшняя встреча на территории США пришла к такому заключению", - сказал Фицо на пресс-конференции в пятницу. По его словам, важным также является то, чтобы это возможное соглашение о перемирии не было нарушено. "Кому-то война подходит. По-прежнему, возможно, преобладает атмосфера, что через войну на Украине можно ослабить Россию, но это не работает", - отметил Фицо. В начале августа Фицо пожелал Путину и Трампу в ходе встречи найти "осмысленное" решение украинского вопроса. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров пройдет на военной базе Элмендорф-Ричардсон. В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава Минобороны РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.
БРАТИСЛАВА, 15 авг - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил надежду, что встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске будет вести к завершению конфликта на Украине.
“Для правительства Словакии самым важным является то, чтобы сегодняшняя встреча двух сильных игроков мировой политики вела к перемирию и прекращению бессмысленного убийства славян.... Конечно, эта встреча может принести и другие результаты, которые будут комментировать разными способами. Для нас как правительства, которое ориентировано на мир, однако самым основным является то, чтобы сегодняшняя встреча на территории США пришла к такому заключению”, - сказал Фицо на пресс-конференции в пятницу.
По его словам, важным также является то, чтобы это возможное соглашение о перемирии не было нарушено.
“Кому-то война подходит. По-прежнему, возможно, преобладает атмосфера, что через войну на Украине можно ослабить Россию, но это не работает”, - отметил Фицо.
В начале августа Фицо пожелал Путину и Трампу в ходе встречи найти "осмысленное" решение украинского вопроса.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров пройдет на военной базе Элмендорф-Ричардсон.
В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава Минобороны РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.
