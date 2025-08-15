https://ria.ru/20250815/vstrecha-2035512474.html

Премьер Словакии выразил надежду на завершение конфликта на Украине

Премьер Словакии выразил надежду на завершение конфликта на Украине - РИА Новости, 15.08.2025

Премьер Словакии выразил надежду на завершение конфликта на Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил надежду, что встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске будет вести к завершению... РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15T14:08:00+03:00

2025-08-15T14:08:00+03:00

2025-08-15T14:08:00+03:00

встреча путина и трампа на аляске

роберт фицо

словакия

россия

владимир путин

сша

дональд трамп

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030168199_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6cf97c507a276f87cb2d9336e306b1e8.jpg

БРАТИСЛАВА, 15 авг - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил надежду, что встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске будет вести к завершению конфликта на Украине. “Для правительства Словакии самым важным является то, чтобы сегодняшняя встреча двух сильных игроков мировой политики вела к перемирию и прекращению бессмысленного убийства славян.... Конечно, эта встреча может принести и другие результаты, которые будут комментировать разными способами. Для нас как правительства, которое ориентировано на мир, однако самым основным является то, чтобы сегодняшняя встреча на территории США пришла к такому заключению”, - сказал Фицо на пресс-конференции в пятницу. По его словам, важным также является то, чтобы это возможное соглашение о перемирии не было нарушено. “Кому-то война подходит. По-прежнему, возможно, преобладает атмосфера, что через войну на Украине можно ослабить Россию, но это не работает”, - отметил Фицо. В начале августа Фицо пожелал Путину и Трампу в ходе встречи найти "осмысленное" решение украинского вопроса. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров пройдет на военной базе Элмендорф-Ричардсон. В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава Минобороны РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.

https://ria.ru/20250815/vstrecha-2035465920.html

https://ria.ru/20250815/alyaska-2035397867.html

словакия

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

встреча путина и трампа на аляске, роберт фицо, словакия, россия, владимир путин, сша, дональд трамп, украина