https://ria.ru/20250815/vstrecha-2035472629.html
Pais рассказала, чего боятся Европа и Киев из-за встречи Путина и Трампа
Pais рассказала, чего боятся Европа и Киев из-за встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 15.08.2025
Pais рассказала, чего боятся Европа и Киев из-за встречи Путина и Трампа
В преддверии саммита лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске Европа и Киев боятся, что российский президент склонит на свою сторону главу... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T11:10:00+03:00
2025-08-15T11:10:00+03:00
2025-08-15T11:10:00+03:00
в мире
россия
сша
аляска
владимир путин
дональд трамп
юрий ушаков
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155600/11/1556001182_0:164:2860:1773_1920x0_80_0_0_d3fbd1ed762179b9d8fc71e459eedd8a.jpg
МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. В преддверии саммита лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске Европа и Киев боятся, что российский президент склонит на свою сторону главу США, говорится в статье в газете Pais. "Европейские правительства и Киев, которые не будут представлены на встрече, затаили дыхание. Они боятся, что вопреки обещаниям Вашингтона, российский президент переманит американского на свою сторону", - отмечается в материале. По мнению автора статьи, опасения заключаются в том, что Москва и Вашингтон договорятся по урегулированию ситуации на Украине без нее, а их усугублению у западных элит способствуют успехи российских вооруженных сил на поле боя. Также в материале упоминается, что Аляска была выбрана для встречи Путина и Трампа не случайно, поскольку это не только бывшая российская территория, но и самый удаленный от Европы штат США, если не считать Гавайи. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров начнется на военной базе Элмендорф-Ричардсон. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций. Российская включает в себя Сергея Лаврова. Забегать вперед и предрекать результаты саммита РФ и США на Аляске было бы ошибкой, заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20250815/peregovory-2035344979.html
https://ria.ru/20250814/poedinok-2035120138.html
россия
сша
аляска
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155600/11/1556001182_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_81b2feb49ac25dabc056ef6b9e77f1ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, аляска, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Россия, США, Аляска, Владимир Путин, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Pais рассказала, чего боятся Европа и Киев из-за встречи Путина и Трампа
Pais: Европа и Киев боятся, что Путин переманит Трампа на свою сторону