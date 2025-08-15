Рейтинг@Mail.ru
Силуанов рассказал, что делегации России и США обсудят на Аляске - РИА Новости, 15.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:02 15.08.2025
https://ria.ru/20250815/vstrecha-2035471505.html
Силуанов рассказал, что делегации России и США обсудят на Аляске
Силуанов рассказал, что делегации России и США обсудят на Аляске - РИА Новости, 15.08.2025
Силуанов рассказал, что делегации России и США обсудят на Аляске
Делегации России и США в ходе саммита на Аляске обязательно обсудят экономику, но главное - решить политические вопросы, заявил по прибытии на Аляску министр... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T11:02:00+03:00
2025-08-15T11:02:00+03:00
аляска
россия
сша
антон силуанов
владимир путин
дональд трамп
встреча путина и трампа на аляске
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105335/87/1053358722_0:228:2830:1820_1920x0_80_0_0_abf5bd2d335309d473a976a248b0c605.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Делегации России и США в ходе саммита на Аляске обязательно обсудят экономику, но главное - решить политические вопросы, заявил по прибытии на Аляску министр финансов РФ Антон Силуанов, входящий в состав делегации РФ на саммите. "Всегда надеемся на позитив. Главное - на политическом треке решить вопросы. Экономику мы обсудим обязательно", - сказал Силуанов в комментарии, опубликованном в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина. Министр также сообщил, что долетел отлично. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 15 августа проведут переговоры. Встреча двух лидеров состоится на Аляске на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры на Аляске начнутся с беседы двух президентов в формате тет-а-тет. Затем к лидерам присоединятся представители делегаций, по пять с каждой стороны. С российской стороны на переговорах будут присутствовать министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Также на Аляску направится группа экспертов. Переговоры в расширенном составе продолжатся в формате рабочего завтрака, после чего Путин и Трамп выйдут к представителям СМИ, чтобы подвести итоги саммита на совместной пресс-конференции.
https://ria.ru/20250815/zoloto-2035468112.html
https://ria.ru/20250815/peregovory-2035397696.html
аляска
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105335/87/1053358722_50:0:2781:2048_1920x0_80_0_0_ed575aad1ebe78790719364851fa2f13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аляска, россия, сша, антон силуанов, владимир путин, дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске, экономика
Аляска, Россия, США, Антон Силуанов, Владимир Путин, Дональд Трамп, Встреча Путина и Трампа на Аляске, Экономика
Силуанов рассказал, что делегации России и США обсудят на Аляске

Силуанов: Россия и США на саммите на Аляске обязательно обсудят экономику

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Делегации России и США в ходе саммита на Аляске обязательно обсудят экономику, но главное - решить политические вопросы, заявил по прибытии на Аляску министр финансов РФ Антон Силуанов, входящий в состав делегации РФ на саммите.
"Всегда надеемся на позитив. Главное - на политическом треке решить вопросы. Экономику мы обсудим обязательно", - сказал Силуанов в комментарии, опубликованном в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
Слитки золота - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Эксперт рассказал, что будет с ценами на золото после саммита на Аляске
Вчера, 10:46
Министр также сообщил, что долетел отлично.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 15 августа проведут переговоры. Встреча двух лидеров состоится на Аляске на военной базе Элмендорф-Ричардсон.
Переговоры на Аляске начнутся с беседы двух президентов в формате тет-а-тет. Затем к лидерам присоединятся представители делегаций, по пять с каждой стороны. С российской стороны на переговорах будут присутствовать министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Также на Аляску направится группа экспертов. Переговоры в расширенном составе продолжатся в формате рабочего завтрака, после чего Путин и Трамп выйдут к представителям СМИ, чтобы подвести итоги саммита на совместной пресс-конференции.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Переговоры состоялись: результат в нашу пользу, Киев идет к капитуляции
Вчера, 08:00
 
АляскаРоссияСШААнтон СилуановВладимир ПутинДональд ТрампВстреча Путина и Трампа на АляскеЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала