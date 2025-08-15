https://ria.ru/20250815/vstrecha-2035471505.html

Силуанов рассказал, что делегации России и США обсудят на Аляске

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Делегации России и США в ходе саммита на Аляске обязательно обсудят экономику, но главное - решить политические вопросы, заявил по прибытии на Аляску министр финансов РФ Антон Силуанов, входящий в состав делегации РФ на саммите. "Всегда надеемся на позитив. Главное - на политическом треке решить вопросы. Экономику мы обсудим обязательно", - сказал Силуанов в комментарии, опубликованном в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина. Министр также сообщил, что долетел отлично. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 15 августа проведут переговоры. Встреча двух лидеров состоится на Аляске на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры на Аляске начнутся с беседы двух президентов в формате тет-а-тет. Затем к лидерам присоединятся представители делегаций, по пять с каждой стороны. С российской стороны на переговорах будут присутствовать министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Также на Аляску направится группа экспертов. Переговоры в расширенном составе продолжатся в формате рабочего завтрака, после чего Путин и Трамп выйдут к представителям СМИ, чтобы подвести итоги саммита на совместной пресс-конференции.

