https://ria.ru/20250815/vstrecha-2035471505.html
Силуанов рассказал, что делегации России и США обсудят на Аляске
Силуанов рассказал, что делегации России и США обсудят на Аляске - РИА Новости, 15.08.2025
Силуанов рассказал, что делегации России и США обсудят на Аляске
Делегации России и США в ходе саммита на Аляске обязательно обсудят экономику, но главное - решить политические вопросы, заявил по прибытии на Аляску министр... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T11:02:00+03:00
2025-08-15T11:02:00+03:00
2025-08-15T11:02:00+03:00
аляска
россия
сша
антон силуанов
владимир путин
дональд трамп
встреча путина и трампа на аляске
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105335/87/1053358722_0:228:2830:1820_1920x0_80_0_0_abf5bd2d335309d473a976a248b0c605.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Делегации России и США в ходе саммита на Аляске обязательно обсудят экономику, но главное - решить политические вопросы, заявил по прибытии на Аляску министр финансов РФ Антон Силуанов, входящий в состав делегации РФ на саммите. "Всегда надеемся на позитив. Главное - на политическом треке решить вопросы. Экономику мы обсудим обязательно", - сказал Силуанов в комментарии, опубликованном в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина. Министр также сообщил, что долетел отлично. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 15 августа проведут переговоры. Встреча двух лидеров состоится на Аляске на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры на Аляске начнутся с беседы двух президентов в формате тет-а-тет. Затем к лидерам присоединятся представители делегаций, по пять с каждой стороны. С российской стороны на переговорах будут присутствовать министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Также на Аляску направится группа экспертов. Переговоры в расширенном составе продолжатся в формате рабочего завтрака, после чего Путин и Трамп выйдут к представителям СМИ, чтобы подвести итоги саммита на совместной пресс-конференции.
https://ria.ru/20250815/zoloto-2035468112.html
https://ria.ru/20250815/peregovory-2035397696.html
аляска
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105335/87/1053358722_50:0:2781:2048_1920x0_80_0_0_ed575aad1ebe78790719364851fa2f13.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аляска, россия, сша, антон силуанов, владимир путин, дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске, экономика
Аляска, Россия, США, Антон Силуанов, Владимир Путин, Дональд Трамп, Встреча Путина и Трампа на Аляске, Экономика
Силуанов рассказал, что делегации России и США обсудят на Аляске
Силуанов: Россия и США на саммите на Аляске обязательно обсудят экономику