Эксперт предположил, что предстоит сделать Путину и Трампу на встрече
10:17 15.08.2025 (обновлено: 10:35 15.08.2025)
Эксперт предположил, что предстоит сделать Путину и Трампу на встрече
РИМ, 15 авг – РИА Новости. Президенту России и США Владимиру Путину и Дональду Трамп на предстоящей встрече на Аляске предстоит укрепить взаимное доверие в вопросе о нерасширении НАТО на Украине, заявил РИА Новости бывший заместитель министра экономического развития Италии Микеле Джерачи. По его словам, "украинская" повестка саммита будет в том числе касаться вопроса "о полной денатофикации Украины". "Речь будет не о том, что Украина не сможет вступить в НАТО, а в том, что НАТО должна выйти из Украины. Кроме того, есть вопрос доверия: нужно понять, будут ли выполнены обещания, которые Трамп может дать Путину о денатофикации Украины. Потому что, очевидно, есть история, по крайней мере в глазах России, о том, что Запад не выполняет свои обещания со времён Джеймса Бейкера (госсекретаря США в 1988-1990 годов – ред) и Горбачёва. Таким образом, помимо содержания соглашения, которое должно иметь эти положения, необходимо также серьёзное укрепление доверия", - сказал эксперт, входивший в итальянское правительство в 2018-2019 годах. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президент РФ Владимир Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, центральной темой встречи лидеров будет урегулирование украинского кризиса.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп. Архивное фото
РИМ, 15 авг – РИА Новости. Президенту России и США Владимиру Путину и Дональду Трамп на предстоящей встрече на Аляске предстоит укрепить взаимное доверие в вопросе о нерасширении НАТО на Украине, заявил РИА Новости бывший заместитель министра экономического развития Италии Микеле Джерачи.
По его словам, "украинская" повестка саммита будет в том числе касаться вопроса "о полной денатофикации Украины".
"Речь будет не о том, что Украина не сможет вступить в НАТО, а в том, что НАТО должна выйти из Украины. Кроме того, есть вопрос доверия: нужно понять, будут ли выполнены обещания, которые Трамп может дать Путину о денатофикации Украины. Потому что, очевидно, есть история, по крайней мере в глазах России, о том, что Запад не выполняет свои обещания со времён Джеймса Бейкера (госсекретаря США в 1988-1990 годов – ред) и Горбачёва. Таким образом, помимо содержания соглашения, которое должно иметь эти положения, необходимо также серьёзное укрепление доверия", - сказал эксперт, входивший в итальянское правительство в 2018-2019 годах.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президент РФ Владимир Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, центральной темой встречи лидеров будет урегулирование украинского кризиса.
