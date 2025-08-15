https://ria.ru/20250815/vstrecha-2035459127.html

Эксперт предположил, что предстоит сделать Путину и Трампу на встрече

Эксперт предположил, что предстоит сделать Путину и Трампу на встрече - РИА Новости, 15.08.2025

Эксперт предположил, что предстоит сделать Путину и Трампу на встрече

Президенту России и США Владимиру Путину и Дональду Трамп на предстоящей встрече на Аляске предстоит укрепить взаимное доверие в вопросе о нерасширении НАТО на... РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15T10:17:00+03:00

2025-08-15T10:17:00+03:00

2025-08-15T10:35:00+03:00

в мире

украина

россия

сша

владимир путин

дональд трамп

встреча путина и трампа на аляске

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155600/11/1556001182_0:164:2860:1773_1920x0_80_0_0_d3fbd1ed762179b9d8fc71e459eedd8a.jpg

РИМ, 15 авг – РИА Новости. Президенту России и США Владимиру Путину и Дональду Трамп на предстоящей встрече на Аляске предстоит укрепить взаимное доверие в вопросе о нерасширении НАТО на Украине, заявил РИА Новости бывший заместитель министра экономического развития Италии Микеле Джерачи. По его словам, "украинская" повестка саммита будет в том числе касаться вопроса "о полной денатофикации Украины". "Речь будет не о том, что Украина не сможет вступить в НАТО, а в том, что НАТО должна выйти из Украины. Кроме того, есть вопрос доверия: нужно понять, будут ли выполнены обещания, которые Трамп может дать Путину о денатофикации Украины. Потому что, очевидно, есть история, по крайней мере в глазах России, о том, что Запад не выполняет свои обещания со времён Джеймса Бейкера (госсекретаря США в 1988-1990 годов – ред) и Горбачёва. Таким образом, помимо содержания соглашения, которое должно иметь эти положения, необходимо также серьёзное укрепление доверия", - сказал эксперт, входивший в итальянское правительство в 2018-2019 годах. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президент РФ Владимир Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, центральной темой встречи лидеров будет урегулирование украинского кризиса.

https://ria.ru/20250815/vstrecha-2035452347.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске