В Белом доме раскрыли, когда должна начаться встреча Путина и Трампа

Белый дом обнародовал расписание поездки президента США Дональда Трампа на Аляску для встречи с Владимиром Путиным. РИА Новости, 15.08.2025

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Белый дом обнародовал расписание поездки президента США Дональда Трампа на Аляску для встречи с Владимиром Путиным.Как сообщается, глава Белого дома отбывает в Анкоридж в 06:45 (13:45 мск)."В 11:00 по местному времени (22:00 мск) Трамп в Анкоридже участвует в двусторонней программе с президентом Российской Федерации", — говорится в документе.Согласно расписанию, в 21:45 (04:45 мск) политик покинет город.Как сообщал представитель Кремля Юрий Ушаков, лидеры начнут беседу в 22:30 мск.Саммит России и СШАВстреча Путина и Трампа пройдет на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Сначала они пообщаются тет-а-тет, затем — с участием делегаций, далее переговоры продолжатся за рабочим завтраком.Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса, стороны также обменяются мнениями о сотрудничестве Москвы и Вашингтона. Лидеры обсудят задачи обеспечения мира и безопасности, вопросы международной и региональной повестки.Подписания документов во время встречи не ожидается. О достигнутых договоренностях лидеры расскажут на совместной пресс-конференции.

