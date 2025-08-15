https://ria.ru/20250815/vstrecha-2035438541.html
В Белом доме раскрыли, когда должна начаться встреча Путина и Трампа
В Белом доме раскрыли, когда должна начаться встреча Путина и Трампа - РИА Новости, 15.08.2025
В Белом доме раскрыли, когда должна начаться встреча Путина и Трампа
Белый дом обнародовал расписание поездки президента США Дональда Трампа на Аляску для встречи с Владимиром Путиным. РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T06:35:00+03:00
2025-08-15T06:35:00+03:00
2025-08-15T08:50:00+03:00
в мире
сша
аляска
дональд трамп
владимир путин
юрий ушаков
россия
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155600/11/1556001182_0:164:2860:1773_1920x0_80_0_0_d3fbd1ed762179b9d8fc71e459eedd8a.jpg
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Белый дом обнародовал расписание поездки президента США Дональда Трампа на Аляску для встречи с Владимиром Путиным.Как сообщается, глава Белого дома отбывает в Анкоридж в 06:45 (13:45 мск)."В 11:00 по местному времени (22:00 мск) Трамп в Анкоридже участвует в двусторонней программе с президентом Российской Федерации", — говорится в документе.Согласно расписанию, в 21:45 (04:45 мск) политик покинет город.Как сообщал представитель Кремля Юрий Ушаков, лидеры начнут беседу в 22:30 мск.Саммит России и СШАВстреча Путина и Трампа пройдет на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Сначала они пообщаются тет-а-тет, затем — с участием делегаций, далее переговоры продолжатся за рабочим завтраком.Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса, стороны также обменяются мнениями о сотрудничестве Москвы и Вашингтона. Лидеры обсудят задачи обеспечения мира и безопасности, вопросы международной и региональной повестки.Подписания документов во время встречи не ожидается. О достигнутых договоренностях лидеры расскажут на совместной пресс-конференции.
https://ria.ru/20250815/alyaska-2035397867.html
https://ria.ru/20250814/tramp-2035395531.html
https://ria.ru/20250815/peregovory-2035344979.html
сша
аляска
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155600/11/1556001182_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_81b2feb49ac25dabc056ef6b9e77f1ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, аляска, дональд трамп, владимир путин, юрий ушаков, россия, встреча путина и трампа на аляске
В мире, США, Аляска, Дональд Трамп, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Россия, Встреча Путина и Трампа на Аляске