В Китае спрогнозировали итоги встречи Путина и Трампа

ПЕКИН, 15 авг — РИА Новости. Саммит России и США на Аляске может способствовать заключению перемирия в украинском конфликте, заявил РИА Новости директор Института исследований международных отношений при Нанкинском университете профессор Чжэн Аньгуан."Тот факт, что два лидера пообщаются лично, свидетельствует об искренней приверженности обеих сторон урегулированию конфликта", — сказал профессор.Чжэн Аньгуан отметил, что ранее глава Белого дома Дональд Трамп выразил оптимизм в отношении возможного соглашения."Чтобы лидер страны, являющейся наиболее важным сторонником Украины, мог сделать подобное заявление, у него должен быть относительно проработанный план, и Россия и США уже провели предварительные переговоры. Саммит может способствовать скорейшему заключению перемирия", — добавил он.По мнению Чжэн Аньгуана, саммит, вероятно, также позволит достичь консенсуса в вопросе контроля над вооружениями, нормализации отношений между странами и смягчения санкций против Москвы. "Трамп неоднократно заявлял о своем стремлении к восстановлению экономических отношений между США и Россией, он может отменить вторичные санкции на экспорт российской нефти и ослабить санкции в финансовой, авиационной и других сферах деятельности России", — добавил эксперт.Саммит России и СШАКак сообщал представитель Кремля Юрий Ушаков, Путин и Трамп встретятся в Анкоридже в пятницу в 22:30 мск. Саммит пройдет на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Политики сначала пообщаются тет-а-тет, затем — с участием делегаций, далее переговоры продолжатся за рабочим завтраком.Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса, стороны также обменяются мнениями о сотрудничестве Москвы и Вашингтона. Лидеры обсудят задачи обеспечения мира и безопасности, вопросы международной и региональной повестки.Подписания документов во время встречи не ожидается. О достигнутых договоренностях лидеры расскажут на совместной пресс-конференции.

