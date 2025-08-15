Рейтинг@Mail.ru
В Китае спрогнозировали итоги встречи Путина и Трампа
06:55 15.08.2025 (обновлено: 15:40 15.08.2025)
В Китае спрогнозировали итоги встречи Путина и Трампа
Саммит России и США на Аляске может способствовать заключению перемирия в украинском конфликте, заявил РИА Новости директор Института исследований международных
ПЕКИН, 15 авг — РИА Новости. Саммит России и США на Аляске может способствовать заключению перемирия в украинском конфликте, заявил РИА Новости директор Института исследований международных отношений при Нанкинском университете профессор Чжэн Аньгуан."Тот факт, что два лидера пообщаются лично, свидетельствует об искренней приверженности обеих сторон урегулированию конфликта", — сказал профессор.Чжэн Аньгуан отметил, что ранее глава Белого дома Дональд Трамп выразил оптимизм в отношении возможного соглашения."Чтобы лидер страны, являющейся наиболее важным сторонником Украины, мог сделать подобное заявление, у него должен быть относительно проработанный план, и Россия и США уже провели предварительные переговоры. Саммит может способствовать скорейшему заключению перемирия", — добавил он.По мнению Чжэн Аньгуана, саммит, вероятно, также позволит достичь консенсуса в вопросе контроля над вооружениями, нормализации отношений между странами и смягчения санкций против Москвы. "Трамп неоднократно заявлял о своем стремлении к восстановлению экономических отношений между США и Россией, он может отменить вторичные санкции на экспорт российской нефти и ослабить санкции в финансовой, авиационной и других сферах деятельности России", — добавил эксперт.Саммит России и СШАКак сообщал представитель Кремля Юрий Ушаков, Путин и Трамп встретятся в Анкоридже в пятницу в 22:30 мск. Саммит пройдет на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Политики сначала пообщаются тет-а-тет, затем — с участием делегаций, далее переговоры продолжатся за рабочим завтраком.Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса, стороны также обменяются мнениями о сотрудничестве Москвы и Вашингтона. Лидеры обсудят задачи обеспечения мира и безопасности, вопросы международной и региональной повестки.Подписания документов во время встречи не ожидается. О достигнутых договоренностях лидеры расскажут на совместной пресс-конференции.
Чжэн Аньгуан: саммит на Аляске может способствовать заключению перемирия

ПЕКИН, 15 авг — РИА Новости. Саммит России и США на Аляске может способствовать заключению перемирия в украинском конфликте, заявил РИА Новости директор Института исследований международных отношений при Нанкинском университете профессор Чжэн Аньгуан.
"Тот факт, что два лидера пообщаются лично, свидетельствует об искренней приверженности обеих сторон урегулированию конфликта", — сказал профессор.
Чжэн Аньгуан отметил, что ранее глава Белого дома Дональд Трамп выразил оптимизм в отношении возможного соглашения.
"Чтобы лидер страны, являющейся наиболее важным сторонником Украины, мог сделать подобное заявление, у него должен быть относительно проработанный план, и Россия и США уже провели предварительные переговоры. Саммит может способствовать скорейшему заключению перемирия", — добавил он.
По мнению Чжэн Аньгуана, саммит, вероятно, также позволит достичь консенсуса в вопросе контроля над вооружениями, нормализации отношений между странами и смягчения санкций против Москвы.
"Трамп неоднократно заявлял о своем стремлении к восстановлению экономических отношений между США и Россией, он может отменить вторичные санкции на экспорт российской нефти и ослабить санкции в финансовой, авиационной и других сферах деятельности России", — добавил эксперт.
Аляска готовится к исторической встрече Путина и Трампа
Встреча Путина и Трампа пройдет на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Они сначала пообщаются тет-а-тет, затем — с участием делегаций, далее переговоры продолжатся за рабочим завтраком.

Несколько самолетов Ил-96-300 специального летного отряда "Россия" уже прибыли в Анкоридж.

Расстояние между Магаданом, где сейчас находится российский лидер, и Анкориджем составляет по прямой около трех тысяч километров или почти две тысячи миль. Полетное время между городами — порядка четырех часов.

Как рассказали синоптики, к моменту начала переговоров воздух на Аляске прогреется до плюс 15 — плюс 18.

Сейчас в Анкоридже нет ни одной свободной гостиницыпрежде всего из-за пика туристического сезона на Аляске. Приехавшим сюда со всего мира журналистам удается найти жилье с трудом.

В составе российской делегации помощник президента Юрий Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр финансов Антон Силуанов, министр обороны Андрей Белоусов и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Напротив них будут: госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет, министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, спецпредставитель Стивен Уиткофф, пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, а также ряд других помощников и старших должностных лиц.

Кремль подчеркивает, что для Москвы предпочтительней урегулирование украинского конфликта политико-дипломатическими средствами, и Трамп, как представляется, искренне хочет этому помочь. Пока в центре внимания — диалог России и США. Учет позиции Украины относится к уже "последующим этапам".

Подписания документов во время встречи не ожидается. О достигнутых договоренностях лидеры расскажут на совместной пресс-конференции.

На фото: контрольно-пропускной пункт военной базы Эльмендорф-Ричардсон.

В Москве заявили, что говорить о встрече в трехстороннем формате, с участием Владимира Зеленского, пока рано. Пока же Путин и Трамп должны обсудить все вдвоем. Причем, как отмечают и в Кремле, и в Белом доме, откровенно, не боясь затронуть самые сложные темы.

"Находимся мы сейчас в беспрецедентной, необычной ситуации. И одновременно с этим президент Трамп демонстрирует беспрецедентно необычный подход к решению самых сложных вопросов, что получает достаточно высокую оценку Москвы и президента Путина лично", заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Закончится саммит подходом к прессе, после чего российские гости отправятся в Москву.

Саммит России и США

Как сообщал представитель Кремля Юрий Ушаков, Путин и Трамп встретятся в Анкоридже в пятницу в 22:30 мск. Саммит пройдет на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Политики сначала пообщаются тет-а-тет, затем — с участием делегаций, далее переговоры продолжатся за рабочим завтраком.
Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса, стороны также обменяются мнениями о сотрудничестве Москвы и Вашингтона. Лидеры обсудят задачи обеспечения мира и безопасности, вопросы международной и региональной повестки.
Подписания документов во время встречи не ожидается. О достигнутых договоренностях лидеры расскажут на совместной пресс-конференции.
